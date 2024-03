Tra Western, magie e strane creature: la nuova espansione Magic vanta ambientazioni e meccaniche inedite

Il team creativo di Magic: The Gathering non riposa mai. Il 19 aprile prossimo (il 16 su Magic: The Gathering Arena) arriva Banditi di Crocevia Tonante, una nuovissima espansione del celebre gioco di carte collezionabili che, ancora una volta, mira a introdurre un bel po' di novità, sia per i giocatori che per i collezionisti. Grazie a Wizards of the Coast abbiamo potuto dare un primo sguardo all'espansione, e in questo articolo vi racconteremo qualcosa in più sull'ambientazione, sulle meccaniche inedite e sulle nuove carte che faranno parte di Banditi di Crocevia Tonante. Segui SmartWorld su News

L'ambientazione

Dopo gli eventi di Phyrexia e L'Avanzata delle Macchine tutto è cambiato. Il multiverso di Magic è oramai invaso di Vie dei Presagi, portali tra i mondi che tutti possono attraversare liberamente. Questo ha permesso al team creativo di Magic di sbizzarrirsi anche più del solito, sperimentando sulle ambientazioni per proporre qualcosa di davvero inedito. Per dire, tra le ultime espansioni abbiamo visto il ritorno di Ravnica, di Ixalan e di Eldraine, e senza scomodare Mondi Altrove, ovvero quelli che potremmo definire "gli episodi crossover", qualcosa di davvero inedito era da un po' che non si vedeva. Crocevia Tonante è un mondo nuovo, mai esplorato prima. Come avrete capito, il tema ricorrente è quello western, ovviamente intriso di magia e creature fantasy. I protagonisti di questa espansione sono i fuorilegge: sì, i cattivi sono al centro di tutto, anche se non tutti sono così cattivi. I creatori di Banditi di Crovevia Tonante poi non volevano solo una classica storia western, ma volevano anche che al centro di tutto ci fosse un "heist", una rapina colossale in stile Ocean's Eleven a cui partecipano tutti i più temuti banditi di Crocevia Tonante. Il capo di questa brigata di banditi è Oko, the Ringleader, che ha raccolto criminali e briganti da tutto il multiverso per mettere a punto un piano infallibile. Al suo fianco ci sono ad esempio Tinybones dal piano di Dominaria; Annie Flash, un personaggio tutto nuovo che scopriremo a breve; Vraska dal piano di Ravnica, ex Planeswalker che comunque ha imparato a usare le Vie dei Presagi per muoversi tra i mondi; Rakdos, la dose di muscoli della banda e tanti altri. Fra di loro c'è anche Kellan, che ha fatto la sua comparsa nella recente espansione dedicata a Eldraine. In questa espansione è alla ricerca del padre, che, guarda caso, è proprio Oko, il capo della banda. Insomma, come al solito anche questa nuova espansione attraverso le sue carte ci racconterà una storia inedita, non priva di qualche colpo di scena che avrà le sue conseguenze sul multiverso di Magic.

Le nuove meccaniche di gioco

Una nuova ambientazione, tante nuove carte e di conseguenza era lecito aspettarsi anche nuove abilità di gioco e meccaniche a esse legate. Si tratta di nuove dinamiche pensate per essere legate a doppio filo al tema ricorrente dell'espansione, ovvero crimini, rapine e affini. Vediamo un elenco di quello che ci possiamo aspettare a riguardo: OUTLAW - Tante nuove creature e personaggi di Banditi di Crocevia Tonante apparterranno alla nuova categoria Outlaw (fuorilegge). Ci saranno di conseguenza abilità e carte specifiche che avranno effetti altrettanto specifici solo su carte Fuorilegge. Faranno parte di questa grande famiglia creature quali Assassini, Mercenari, Pirati, Furganti, Warlock e simili.

- Tante nuove creature e personaggi di Banditi di Crocevia Tonante apparterranno alla nuova categoria Outlaw (fuorilegge). Ci saranno di conseguenza abilità e carte specifiche che avranno effetti altrettanto specifici solo su carte Fuorilegge. Faranno parte di questa grande famiglia creature quali Assassini, Mercenari, Pirati, Furganti, Warlock e simili. CRIME - Questa forse è la meccanica più carina e particolare. Magie o abilità che avranno effetti negativi su avversari, magie o altre carte vi faranno commettere un crimine. Ci sono carte, come Freestrider Lookout, che avranno effetti specifici ogni volta che il giocatore commette un crimine. La carta appena citata ad esempio, ogni volta che il giocatore commette un crimine permette di guardare le prime 5 carte del mazzo. Se fra queste c'è una terra la si può giocare tappata.

- Questa forse è la meccanica più carina e particolare. Magie o abilità che avranno effetti negativi su avversari, magie o altre carte vi faranno commettere un crimine. Ci sono carte, come Freestrider Lookout, che avranno effetti specifici ogni volta che il giocatore commette un crimine. La carta appena citata ad esempio, ogni volta che il giocatore commette un crimine permette di guardare le prime 5 carte del mazzo. Se fra queste c'è una terra la si può giocare tappata. PLOT - Altra nuova abilità che vi permette di pagare un costo in mana per esiliare una carta dalla propria mano. La si potrà poi lanciare come Stregoneria dal turno successivo senza pagare il suo costo in mana.

- Altra nuova abilità che vi permette di pagare un costo in mana per esiliare una carta dalla propria mano. La si potrà poi lanciare come Stregoneria dal turno successivo senza pagare il suo costo in mana. SPREE - Le carte con Spree hanno un costo aggiuntivo oltre a quello indicato in alto a destra. Sostanzialmente il giocatore dovrà scegliere fra uno o più effetti aggiuntivi e pagare i loro costi aggiuntivi per vederne gli effetti. Nella gallery sottostante trovate la carta Great Train Heist che ha 3 costi aggiuntivi: potete sceglierne uno come tutti e 3, pagando ovviamente i vari costi aggiuntivi richiesti. Da notare in alto a destra che, subito sopra il costo in mana, c'è un "+".

- Le carte con Spree hanno un costo aggiuntivo oltre a quello indicato in alto a destra. Sostanzialmente il giocatore dovrà scegliere fra uno o più effetti aggiuntivi e pagare i loro costi aggiuntivi per vederne gli effetti. Nella gallery sottostante trovate la carta Great Train Heist che ha 3 costi aggiuntivi: potete sceglierne uno come tutti e 3, pagando ovviamente i vari costi aggiuntivi richiesti. Da notare in alto a destra che, subito sopra il costo in mana, c'è un "+". SADDLE - Una meccanica davvero particolare. Permette di tappare un numero di creature la cui somma in mana è pari al numero indicato accanto a Saddle. La carta che ha questo effetto potrà poi sfruttare le creature così tappate per scatenare effetti aggiuntivi.

- Una meccanica davvero particolare. Permette di tappare un numero di creature la cui somma in mana è pari al numero indicato accanto a Saddle. La carta che ha questo effetto potrà poi sfruttare le creature così tappate per scatenare effetti aggiuntivi. WANTED! - Questo è un minigioco pensato per i 4 mazzi Commander che arriveranno insieme al resto delle carte. Date un'occhiata alla gallery!

Collezionisti... RICERCATI!

Ovviamente c'è anche pane per i denti dei collezionisti. Sia nelle Buste di gioco, quelle che hanno preso il posto delle buste draft e delle buste dell'espansione, che nelle Collector Booster, ci saranno le carte Wanted, con illustrazione e grafica speciale. Sono di fatto delle locandine da ricercati in perfetto Far West dei personaggi più importanti dell'espansione. Quelle incluse nelle Collector Booster saranno anche foil. . Sia nelle Buste di gioco, quelle che hanno preso il posto delle buste draft e delle buste dell'espansione, che nelle Collector Booster, ci saranno le carte, con illustrazione e grafica speciale. Sono di fatto delle locandine da ricercati in perfetto Far West dei personaggi più importanti dell'espansione. Quelle incluse nelle Collector Booster saranno anche foil.

Ci sono poi carte altrettanto speciali che presentano un'icona diversa da quella classica dell'espansione. Alcune presentano l'icona Breaking News a forma di cancello di una cella di prigione, mentre altre hanno l'icona The Big Score, che rimanda invece a una cassaforte, un chiaro rimando al colpo organizzato dalla banda di fuorilegge di Oko. Breaking News includerà carte con una cornice in stile foglio di giornale, mentre The Big Score è come se fosse una sorta di mini-set bello zeppo di oggetti potentissimi e creature particolari.

Uscita e acquisto

17 aprile su Magic: The Gathering Arena, ovvero la versione digitale del gioco di carte di Wizards of the Coast dedicato a PC, Android e iOS/iPadOS, e 19 aprile per quanto riguarda la versione cartacea. Questa la data di uscita di Banditi di Crocevia Tonante, anche se, come di consueto, ci saranno eventi prerelease in tutti i principali negozi fisici partner di Magic: The Gathering. Per quanto riguarda l'acquisto, se volete giocare con le regole draft o creare mazzi unicamente usando carte di questa espansione, vi conviene rivolgervi alle Buste di gioco.

Nel caso non disdegnaste la lingua inglese, l'acquisto più sensato è il bundle, che include 9 Buste di gioco, 1 carta promo Foil e tante carte terra per creare mazzi.

Ci sono ovviamente anche i mazzi Commander, ognuno con i propri colori di riferimento e 4 comandanti che dirigono il gioco e le sue dinamiche:

Per i collezionisti non rimane che affidarsi alle costose Collector Booster, le uniche dove trovare più carte con illustrazioni esclusive, versioni foil e non solo.