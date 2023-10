L'espansione Magic di Fallout è davvero S.P.E.C.I.A.L., e ci sono ottime notizie per l'Italia!

È stata annunciata da Wizards of the Coast per il 30° anniversario del gioco, e il 19 ottobre ha finalmente mostrato alcune delle carte che la comporranno in anteprima. Stiamo parlando di Magic: The Gathering - Fallout, la nuova espansione Mondi Altrove del celebre gioco di carte collezionabili dedicata all'altrettanto celebre serie di videogiochi di casa Bethesda. In un evento dedicato, WOTC ha svelato tantissimi dettagli sull'espansione dedicata a Fallout, mostrando alcune delle carte che la comporranno e la composizione dell'espansione stessa. Magic Fallout avrà la stessa modalità di pubblicazione dell'espansione dedicata a Doctor Who. Sarà quindi composta da 4 mazzi Commander, ovvero uno dei formati più amati dai giocatori di Magic, e da carte da collezione incluse nelle così dette Collector Booster, ovvero le varianti più rare e costose. In un dettaglio però si discosterà dall'espansione su Doctor Who, almeno per quanto riguarda l'Italia!

Fallout ❤️ Italia

L'espansione di Doctor Who per qualche motivo non è stata tradotta in italiano. Fortunatamente quella di Fallout arriverà anche nella nostra lingua! La conferma ci arriva dal sito ufficiale di Magic, che riporta le immagini di alcune carte tradotte in italiano e la grafica dei Mazzi Commander con appunto tutta la confezione tradotta in italiano. Occhio però: questo si applica appunto solo ai 4 mazzi precostruiti. I Collector Booster con le versioni da collezione saranno al solito disponibili nella sola lingua inglese.

I 4 mazzi Commander

Sono al solito 4 i mazzi Commander che arriveranno sugli scaffali fisici e virtuali dei negozi italiani. Vediamoli nel dettaglio. Per ognuno vi mostriamo descrizione, foto del prodotto in italiano e alcune delle carte che lo compongono rivelate da WOTC.

Sopravvissuti Agguerriti Il mazzo "Survival" farà affidamento sui giocatori per rovistare in cerca di cibo, strumenti e alleati per ottenere successo. Dogmeat, un cane pastore tedesco compagno del protagonista e presente in molti titoli della serie Fallout, condurrà la tua ricerca alla vittoria, mentre la meccanica della pedina Junk consentirà ai giocatori di sacrificarla per pescare carte.

Minaccia Mutante Il mazzo Mutant mostrerà le pericolose e strane creature mutate di Fallout. Il Mothman di Fallout 76 è il protagonista di questo mazzo pieno di creature potenti, come i Ghoul Ferali. Le pedine Radiation potranno avere un impatto sul mazzo del tuo avversario o potenziare il tuo mazzo con segnalini radiazioni.

Ave, Cesare! Il mazzo Military sarà sostenuto dai leader delle fazioni militanti e dai loro soldati, nonché dai Predoni delle Terre Desolate. Caesar, un dittatore militarista che voleva conquistare l'America del dopoguerra in Fallout: New Vegas, comanderà gli eserciti in questo mazzo e si avvarrà di una brigata di creature clonate.

Scienza! Il mazzo Technology si affiderà ad armi energetiche ad alta tecnologia, scienziati, esseri sintetici e robot prebellici per eseguire i tuoi ordini. Gli artefatti possono generare Energia, una meccanica che ritorna e che si adatta perfettamente al mondo di Fallout, che ti consentirà di giungere alla vittoria. La dottoressa Madison Li, una delle scienziate più importanti dell'universo di Fallout, è il Comandante di questo mazzo.

Altre carte incluse nei mazzi

Le fantastiche carte terra Fallout

Come di consueto, la nuova espansione include anche tante nuove carte Terra. In questo caso sono in parte ispirate alla visuale isometrica dei primi due Fallout.

Carte Vault Boy senza bordo e Pip-Boy

L'espansione dedicata a Fallout non poteva che omaggiare la mascotte della serie, il Vault Boy. Nelle Collector Booster ci saranno carte speciali Vault Boy senza bordo. Alcune ve le mostriamo in anteprima qui di seguito.

E altrettanto ovviamente, non potevano che esserci anche degli omaggi anche al mitico Pip-Boy. Ecco alcune carte con illustrazione speciale Pip-Boy:

Quando esce in Italia

Magic: The Gathering - Fallout sbarcherà ufficialmente in Italia l'8 marzo 2024. C'è insomma ancora un po' da attendere, e nel frattempo siamo sicuri che Wizards of the Coast mostrerà tante altre carte per ingolosirci ulteriormente.

E i preordini?