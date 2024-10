Con Foundations, Magic: The Gathering riparte da zero: nuove regole per lo Standard, prezzi regolamentati e tanto altro

Gli esperti dovranno fare i conti con il cambio del formato Standard , e i nuovi arrivi invece si troveranno di fronte un set pensato sia per cominciare a giocare, sia per costruire mazzi competitivi .

Significa che è adatto solo ai principianti e non agli esperti? Assolutamente no . Il suo arrivò stravolgerà le carte in tavola. Scusate il gioco di parole, ma era necessario.

La prossima espansione di Magic: The Gathering si chiama Foundations , in italiano Fondamenti . Come suggerisce il nome, si tratta di un set che parte dalle fondamenta del gioco.

Una nuova era per Magic

Fondamenti rappresenta un vero e proprio punto di svolta per Magic: The Gathering . Tre i motivi principali:

Tutti i vecchi set Mondi Altrove non entreranno a far parte del formato Standard. Se ne riparla nel 2025, con le future espansioni quindi.

L'idea di fondo è che set dedicati a universi alternativi, come le espansioni de Il Signore degli Anelli o Fallout , possono attirare nuovi giocatori. E sarebbe un peccato se questi giocatori non potessero usare le loro carte preferite nel formato più diffuso.

A partire dal 2027 infatti, il formato Standard (per i neofiti, qui spieghiamo il formato Standard ) seguirà il calendario annuale , permettendo ai giocatori di utilizzare più a lungo le carte che amano in vari formati.

Prezzi suggeriti

Wizards of the Coast indicherà quindi prezzi per ogni prodotto facente parte delle varie espansioni. Ci sono già le prime indicazioni per Magic Fondamenti, ma sono in dollari, e di conseguenza bisogna aspettare le indicazioni della divisione italiana.

Per questo da Magic Fondamenti tornerà il MSRP (Manufacturer's Suggested Retail Price). Si tratta del prezzo determinato dal produttore, consigliato per la vendita al dettaglio di un prodotto.

Un ripasso sul formato Standard

Il formato Standard in Magic: The Gathering è uno dei più diffusi e popolari. Utilizza le espansioni di carte più recenti , garantendo un ambiente di gioco dinamico e sempre aggiornato. Ma le regole, come abbiamo già visto, sono un po' cambiate.

Se volete iniziare a giocare a Magic, Foundations è il posto giusto per voi. Ma cos'è il formato Standard , e perché è importante per il gioco?

Come si intuisce dall'ultimo punto, Standard è anche il formato perfetto per il gioco competitivo.

Le carte speciali di Foundations

Wizards of the Coast non può fare a meno di strizzare l'occhio ai collezionist i. Nonostante si tratti di un'espansione "base", comprende comunque prodotti e carte destinate anche ai collezionisti.

Carte senza bordi

In Fondamenti, alcune delle carte più iconiche e nuove sono disponibili in versione senza bordi, una caratteristica che esalta l'arte e i dettagli grafici. Le carte senza bordi includono disegni esclusivi e si trovano sia nei Play Booster (Buste di Gioco) che nei Collector Booster.

Questo stile senza bordi è progettato per catturare l'essenza visiva di Magic e per offrire ai giocatori una connessione ancora più intensa con le proprie carte preferite.

Mana Foil super brillanti

Per i giocatori che amano il tocco visivo extra, Fondamenti introduce le carte in Mana Foil, disponibili solo nelle versioni rare e mitiche senza bordi. Queste carte hanno un ulteriore strato di dettagli grazie ai cinque simboli di mana che sovrapposti conferiscono un effetto scintillante e unico. Le Mana Foil si possono trovare unicamente nei Collector Booster e rappresentano un elemento esclusivo per i collezionisti.

Carte Japan Showcase

Introdotte per la prima volta in Duskmourn, le Japan Showcase sono dieci carte caratterizzate da cornici e disegni di artisti giapponesi, progettate per richiamare l'immaginario delle storiche botteghe giapponesi. Queste carte sono disponibili solo nei Collector Booster e offrono ai giocatori un'esperienza visiva ispirata all'arte giapponese. Nei booster in lingua giapponese saranno sempre in giapponese, mentre nei pacchetti di altre lingue si troveranno in inglese per due terzi delle volte e in giapponese per il restante terzo.

Carte Special Guests

Le Special Guests di Fondamenti rievocano alcune delle cornici più iconiche di Magic: The Gathering, celebrando così la storia visiva del gioco. Queste carte riportano in vita i design di dieci showcase classici e sono disponibili sia nei Play Booster che nei Collector Booster. Questo ritorno alle radici visive di Magic rappresenta un viaggio nostalgico per i fan di lunga data, e al contempo offre ai nuovi giocatori un modo per apprezzare l'evoluzione grafica del gioco.