Tra pochissimi giorni Wizards of the Coast pubblicherà un'espansione di Magic: The Gathering interamente dedicata alla serie videoludica Fallout! Il bello è che anticiperà di poco l'altrettanto attesa serie TV su Prime Video, ma, a differenza della serie, l'espansione sarà incentrata su personaggi, vicende, mutanti e oggetti visti nei videogiochi. Si tratta di un'espansione speciale, sulla falsa riga di quelle dedicate a Doctor Who o a Warhammer 40,000, e probabilmente simile a quelle che saranno dedicate ad Assasin's Creed e Final Fantasy in arrivo rispettivamente nel 2024 e nel 2025. Di conseguenza l'espansione sarà composta da 4 mazzi Commander e dalle carte incluse nelle bustine Collector Booster, dedicate ai collezionisti più sfegatati. Visto l'avvicinarsi dell'uscita, Wizards of the Coast in un evento per la stampa ha mostrato in anteprima tante nuove carte che faranno parte dei mazzi e delle edizioni da collezione. Vediamole insieme in questo approfondimento che precede il lancio vero e proprio del set!

Le carte dedicate ai personaggi più amati

Iniziamo dal DJ più amato della serie Fallout: Tre Cani, che nella versione originale sarebbe Three Dog! Se anche voi avete passato ore e ore ad ascoltare Galaxy News Radio non vedrete l'ora di mettere le mani su questa carta. Per l'occasione, Tre Cani è dipinto come un bardo umano (d'altronde il background di Magic è comunque fantasy) che proietta le auree che può avere addosso alle altre creature attaccanti sotto il controllo del giocatore, quasi come se fossero melodie in ascolto. Farà parte del mazzo Sopravvissuti, forse quello più goloso per gli appassionati del gioco di casa Bethesda.

Sempre sulla scia di Fallout 3, ci sono anche le carte dedicate alla Dottoressa Madison Li, un personaggio fondamentale per la trama del terzo capitolo, e il mitico Liberty Prime, il gigantesco robot che funziona grazie anche a un sistema di alimentazione ideato dalla stessa Madison Li. L'iconico duo, si fa per dire, fa parte del mazzo Commander intitolato Scienza!, e non poteva essere altrimenti.

Non potevano poi mancare carte dedicate a Nick Valentine, l'investigatore sintetico più amato di Fallout 4. Nick appare in più carte, e ovviamente c'è quella che lo rappresenta come artefatto creatura che è legato alla meccanica Investigare e che tra l'altro può essere bloccato solo da altre creature artefatto. L'altra carta, Heroic Intervention, è già nota al grande pubblico di Magic, e altro non è che una versione in stile Fallout della stessa.

Non poteva mancare una carta dedicata al fedele Dogmeat. Non solo: di fatto Dogmeat è il comandante del mazzo Sopravvissuti Agguerriti, e di conseguenza per aggiungerlo alla vostra collezione o per giocarlo è sufficiente accapparrarsi il mazzo in questione. E ovviamente, sempre per quanto riguarda i "personaggi" famosi, ci sono anche i mitici bobblehead. Nelle Collector Booster ci saranno anche le versioni limitate e numerate dei bobblehead, e saranno sicuramente le carte con il maggior valore monetario tra quelle della collezione Fallout.

Se avete giocato a Fallout: New Vegas difficilmente non saprete chi è Ceasar. Nell'espansione Magic è così importante da avere il suo proprio Mazzo Commander, che non si poteva chiamare altro che Ave, Ceasar! Nel suo mazzo ci sono 37 Magic inedite, tra cui la sua e quella di alcuni suoi gregari, e riedizioni di vecchie glorie del gioco di carte, come Ultimatum Rovinoso.

E visto quanto successo nelle lande nuclearizzate di Fallout, c'è ovviamente spazio anche per il mazzo Commander Minaccia Mutante, che integra 41 carte Magic inedite dedicate a mutanti, ghoul e apparizioni speciali, come Il Saggio Uomo Falena che guida il deck da comandante. Al suo fianco ci saranno carte come quella dedicata al Sindaco Hancock o la riedizione in stile Fallout di Guardian Project. L'illustrazione di quest'ultima rimanda al Maestro, il creatore e comandante dei supermutanti che appare nel primissimo Fallout e che viene citato anche negli altri capitoli.

Trattamenti speciali e altri rimandi celebri

Non ci sono ovviamente solo carte dedicate ai personaggi più famosi di Fallout. Ce ne sono tante dedicate a situazioni, a oggetti, location ed equipaggiamenti che i fan della serie riconosceranno subito. È questo il caso della carta Open the Vaults, che rimanda in questo caso al Vault 76 e quindi a Fallout 76, e la carta Nuclear Fallout, che tra l'altro ha una meccanica legata ai contatori RAD giusto per immergere ulteriormente il gioco e i giocatori nelle lande radioattive della serie.

Ci sono poi carte dedicate alle mitiche armature atomiche, come la carta artefatto T-45 Power Armor, il miglior compagno che si possa sperare di avere a disposizione durante le scorribande nei vari capitoli di Fallout, o quella dedicata ai paladini della Confraternita d'Acciaio. Da notare che la carta T-45 ha una meccanica legata ai contatori Energia, che saranno inclusi in formato cartonato nei mazzi Commander.

A cosa servono i segnalini Energia? Dipende. C'è una carta in stile Saga che li utilizza, quella dedicata al Vault 112 di Fallout 3. Li sfrutta sacrificandoli: più se ne sacrificano e più carte si possono esiliare dalla cima del mazzo.

Ma passiamo ai trattamenti speciali. Le carte incluse nei mazzi Commander saranno di stampo classico, ma se volete investire qualcosa in più perché intenzionati a collezionare più che a giocare, puntando ai Collector Booster troverete anche carte con illustrazione e grafiche speciali. È questo il caso delle carte con trattamento Pip-Boy, che vanteranno grafica, font e illustrazioni uniche e diverse da quelle viste nei mazzi.

Tra le riedizioni di carte celebri ce ne sono tante anche che vedono protagonista il mitico Vault Boy, la mascotte di Fallout: nella gallery seguente potete vedere il Sol Ring e Ravages of War, il simpaticissimo "Distruggi tutte le terre" che in tanti già conosceranno. Nella gallery trovate anche le versioni Vault Boy di Arcane Signet e War Room.

Queste e altre carte, come accennato, saranno incluse nelle bustine Collector Booster già disponibili su Amazon al pre-ordine.

Fra le card incluse in queste versioni delle buste ci sono anche le terre speciali, alcune ispirate alle visual dei primi due Fallout, altre a quelli più recenti (come banalmente anche Fallout 4).

Ed ecco infine altre 4 carte mostrate in anteprima da Wizards of the Coast nell'attesa dell'arrivo dell'espansione.

Quando esce Magic: The Gathering - Fallout

L'uscita dei 4 mazzi Commander e delle bustine da collezione Collector Booster è prevista per l'8 marzo prossimo. Potete pre-ordinare tutti i prodotti su Amazon Italia al prezzo minimo garantito.

Magic: The Gathering - Fallout è solo in inglese?

No. Le carte che vi abbiamo mostrato qui in anteprima sono quelle che ci ha mostrato Wizards of the Coast dietro le quinte. I 4 mazzi Commander saranno disponibili anche in italiano. Le bustine Collector Booster invece sono disponibili solo in inglese.