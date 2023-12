Mastodon vi incuriosisce? Mammoth potrebbe essere la via d'accesso più semplice

Ma cosa distingue Mammoth da soluzioni simili come? Innanzi tutto, oltre a essere gratuita e open source , è ben progettata, con la possibilità di personalizzare il proprio feed in maniera automatizzata (il feed For you ), ma soprattutto, come sottolineato dallo stesso co-fondatore dell'app Bart Decrem, vuole rendere più facile avvicinare Mastodon.

E la natura estremamente versatile di Mastodon ha un lato positivo: sono tantissime le app che si possono utilizzare per accedervi, ognuna con i propri vantaggi e svantaggi. Mammoth, una soluzione per iOS, iPadOS e macOS , spicca per la sua estrema semplicità di utilizzo, e ora che è arrivata alla versione 2 potrebbe essere una buona idea provarla.

Decrem dice che spera di accoppiare la gestione e la cura delle Smart List a un'intelligenza artificiale, con l'intento però di tenere i bot lontani dal servizio.

Ma non è ancora abbastanza. Utilizzare Mastodon è ancora complicato per chi è abituato a un social dove basta iscriversi: bisogna scegliere un server, registrarsi, trovare persone e mettere a punto la propria timeline proprio come si preferisce.

Secondo Decrem, bisogna permettere alle persone di trovare contenuti interessanti in un minuto, e per questo guarda con attenzione allo sviluppo di Threads, che fa emergere le persone che non si seguono per continuare a dare nuova linfa al proprio feed, consentendo al contempo di seguirle con un tocco.

Decrem è entusiasta della possibilità che Threads abbracci ActivityPub, e già pensa a diversi modi in cui Mammoth possa migliorare l'algoritmo di Threads, che molti utenti odiano. In generale, per Decrem Mammoth potrebbe diventare un'app per esplorare l'intero fediverse, che sia su Mastodon, Pixelfed o altro, curando e permettendo di personalizzare i vari feed e assicurarsi che ci sia sempre qualcosa di interessante da vedere.

Se siete interessati all'app, questo è il changelog della versione 2:

Nuova interfaccia utente

Carosello dei feed nella parte superiore dello schermo per spostarti rapidamente tra tutti i feed e gli elenchi che ti interessano

Decine di elenchi intelligenti per trovare rapidamente persone e conversazioni a cui partecipare

Completamente personalizzabile For You Feed a vedere tutte le cose belle in un unico posto!

Correzioni di bug e miglioramenti

Mammoth, disponibile per iOS, iPadOS e macOS, è gratuita, ma si può pagare 2,99 euro al mese o 22,99 euro l'anno per supportare lo sviluppo e accedere ad alcune icone di app extra, accesso anticipato alle novità e la possibilità di suggerire funzioni agli sviluppatori.

Per ogni informazione, qui trovate il server su Mastodon e qui il sito.