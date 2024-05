Siccome abbiamo abbattuto troppi alberi, adesso la CO2 dobbiamo rimuoverla da soli: sarà questo il futuro?

Un impianto di rimozione del carbonio, come si può facilmente intuire dal nome, serve a ridurre i livelli di CO2 nell'atmosfera. In un certo senso è come costruire una grande foresta: entrambi assorbono il biossido di carbonio dall'aria, contribuendo a ridurre i gas serra e a mitigare gli effetti del cambiamento climatico. E siccome le grandi foreste ormai non bastano più, in futuro dovremo abituarci ad avere sempre più impianti simili. E per l'appunto, il più grande impianto di questo tipo, denominato "Mammoth", è stato appena inaugurato in Islanda.

Situato a Hellisheiði, Mammoth è stato sviluppato e gestito dalla società svizzera Climeworks (tra i suoi clienti troviamo anche Microsoft e Shopify, tanto per fare un paio di nomi.