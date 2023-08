Manca veramente poco alla presentazione di Lenovo Legion Go

Negli ultimi anni il mondo delle console portatili (o in gergo handheld) sta vivendo un'età d'oro. Se ne trovano di ogni genere: dalle più piccole con sistemi operativi basati su Linux, passando per quelle basate su Android, fino a quelle su cui gira Windows. Con queste è possibile passare dal retrogaming con videogiochi usciti anche prima della nostra nascita, fino a videogiochi di ultima generazione. Senza scomodare i tanti brand che producono queste console, basta ricordare il grande impulso dato dall'uscita della Steam Deck di Valve a inizio 2022, che ha fatto da rompighiaccio nel panorama videoludico con la sua potenza. A seguire, è stato il turno di Asus ROG Ally, che ha alzato ulteriormente l'asticella nella prima metà del 2023, essendo la console di un brand che nel mondo dell'informatica, e ancor più in quello del gaming, è una garanzia. Quindi, se questa battaglia tra giganti era ristretta a uno scontro a due tra Steam Deck e ROG Ally, adesso sta per arrivare un terzo giocatore: Lenovo Legion Go. La notizia arriva in esclusiva da Windowsreport, che ha pubblicato tutto quello che c'è da sapere, a partire dalle specifiche tecniche. Bisogna però precisare che i documenti in loro possesso sono pervenuti da un anonimo leaker, quindi non c'è nulla di ufficiale da parte di Lenovo, ma questi hanno confermato i render trapelati recentemente.

Specifiche Tecniche

Display : IPS 8,8" QHD+ (2560 x 1600) con refresh rate a 144 Hz

: IPS 8,8" QHD+ (2560 x 1600) con refresh rate a 144 Hz CPU : AMD Ryzen Z1 Extreme con AMD RDNA Graphics

: AMD Ryzen Z1 Extreme con AMD RDNA Graphics RAM : 16 GB LPDDR5X con frequenza 7500 MHz

: 16 GB LPDDR5X con frequenza 7500 MHz Memoria interna : 256 GB/ 512 GB/ 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2242

: 256 GB/ 512 GB/ 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2242 Sistema operativo : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Batteria : 2 batterie da 49 WHr con ricarica rapida da 65 W, i due controller hanno una batteria da 900 mAh ciascuno

: 2 batterie da 49 WHr con ricarica rapida da 65 W, i due controller hanno una batteria da 900 mAh ciascuno Dimensioni : senza controller: 210 x 131 x 20 mm con controller: 299 x 131 x 41 mm

: Peso : senza controller: 640 g con controller: 854 g

: Connettività : WiFi 6E, Bluetooth 5.2

: WiFi 6E, Bluetooth 5.2 Porte: jack 3.5 mm, 2 USB Type-C (USB 4.0, DisplayPort 1.4), MicroSD Da quanto possiamo leggere, Lenovo mette a disposizione un taglio di memoria che la concorrenza non ha, cioè quello da 1 TB, ha utilizzato una RAM con una frequenza maggiore e un display più grande e con una risoluzione più alta rispetto agli altri. Inoltre, una grande differenza rispetto alle altre due console è la possibilità di rimuovere i due controller (un po' come la Nintendo Switch), che sono super accessoriati: c'è un touchpad sul controller destro, i trigger sul lato superiore, una rotella del mouse sul retro del controller destro e due tasti aggiuntivi dietro entrambi i controller. Infine, Lenovo ha posizionato due speaker da 2 W per un suono più avvolgente, quattro grandi prese d'aria per una ventola silenziosa e un supporto posteriore per posizionare la console sul tavolo e giocare con i controller staccati.

Prezzo e Uscita