Dove arriva il 5G di Iliad? Ora è più facile saperlo

Negli ultimi anni anche le reti mobile si sono evolute molte, e questo è avvenuto soprattutto in concomitanza con il lancio delle reti 5G nel nostro paese.

Sono ormai tanti gli operatori che offrono i loro servizi di connettività in Italia su reti 5G. E tra questi troviamo Iliad, l'operatore che ha lanciato le sue offerte in 5G in Italia a fine 2020. Nelle ultime ore è stata introdotta una novità che riguarda proprio questo aspetto.