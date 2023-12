Cosa sappiamo della mappa di GTA 6: dov'è ambientato il gioco?

Uno degli elementi su cui spesso le software house fanno leva annunciando un nuovo gioco è la dimensione della sua mappa, ed è quindi logico che dopo l'uscita del primo trailer di GTA 6 in molti si stiano chiedendo la stessa cosa.

Ovviamente non abbiamo tutte le risposte, perché in 90 secondi circa di filmato non potevano arrivare. In particolare, stando ai rumor, dovrebbero esserci non una ma 3 città principali, 4 città minori, e un'ampia area tra di loro con vari elementi paesaggistici esplorabili. Del resto anche GTA 5 aveva la sua Los Santos, ma anche varie piccole città periferiche, e poi laghi e montagne.

Finora si è parlato infatti di un'area giocabile doppia rispetto proprio a GTA 5, cosa che il trailer non può confermare, ma anche se così fosse le dimensioni contano fino a un certo punto. Ciò che farà la differenza sarà il livello di interattività con la mappa e con i personaggi che la popolano, perché se comunque saranno solo dei "cartonati" messi lì per avere più strada da percorrere in auto, poco cambierà rispetto al passato.

Ciò il trailer svela chiaramente è che GTA 6 è ambientato a Vice City (o almeno anche lì), città resa celebre dall'omonimo capitolo della saga, ma presente addirittura nel primo Grand Theft Auto. Per la precisione, Rockstar Games ha annunciato che GTA 6 è ambientato nello stato di Leonida, patria delle strade al neon di Vice City e di molto altro, nella più grande e più immersiva evoluzione della serie Grand Theft Auto di sempre. Insomma, tutto e niente: può essere che ci siano altre grandi città, così come no.

Quel che è certo, dalle immagini del trailer, è che ci sarà tanta acqua, sia con spiagge assolate e motoscafi, che con paludi, fenicotteri e hovercraft. E ovviamente potremo guidare ogni tipo di mezzo conosciuto, aerei inclusi, con i quali sorvolare questi paesaggi da cartolina. Nulla si riesce a capire, purtroppo, dell'interattività di queste ambientazioni, né di quanto saranno effettivamente "vive", ma la popolazione è una cosa che di certo non manca, almeno a giudicare dall'affollamento che c'è in spiaggia.

Ma GTA 6 ci aspettiamo molto di più di una semplice mappa enorme: la vogliamo realistica non solo nell'aspetto, e questa sarà la vera sfida di Rockstar. Purtroppo per sapere se sarà vinta o meno l'attesa è ancora lunga.