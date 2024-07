Le Mappe di Apple sul web: provatele subito in beta

Nelle ultime ore infatti Apple ha pubblicato un breve post sul suo sito ufficiale in cui illustra la novità. Apple Mappe arriva in versione desktop , e dunque accessibile direttamente senza dover ricorrere all'app ufficiale .

Apple ha appena annunciato una rilevante novità che riguarda Mappe , il suo servizio per le mappe e la navigazione che dovrebbe fare concorrenza a Google Maps . Mappe di Apple arriva sul web in versione beta.

Come funziona Apple Mappe sul web

La novità di Apple Mappe sul web è particolarmente rilevante, visto che si tratta del servizio di Apple che finora è stato accessibile soltanto a coloro che avevano un dispositivo della casa di Cupertino. Con l'arrivo sul web invece, Mappe diventa alla portata di (quasi) tutti.

Come menzionato all'inizio, si tratta di una versione beta. Questo significa che Apple Mappe sul web non è ancora completa, così come la troviamo nell'app ufficiale. Mappe sul web infatti non ha tutte le funzionalità a disposizione, visto che per alcune bisognerà attendere prima di vederle operative.

Inoltre, al momento è disponibile esclusivamente in lingua inglese.

Ma andiamo a vedere quali sono le funzioni principali di Apple Mappe sul web:

Potrete consultare la mappa intorno a voi o in qualsiasi altro punto del globo. Vi sono tre modalità di visualizzazione delle mappe: quella standard, quella ibrida che combina la vista dal satellite con i livelli digitali per strade e altri punti d'interesse, e quella che corrisponde alla vista dal satellite.

Troviamo la funzione per ottenere le indicazioni per raggiungere uno specifico luogo, con la possibilità di personalizzare il punto di partenza. Al momento le opzioni di spostamento disponibili prevedono l'auto e la camminata a piedi.

rispetto al luogo ricercato sulla mappa. Troviamo la funzione per consultare la cronologia di ricerca.

Il menù laterale è anche minimizzabile tramite l'apposito collegamento in alto a sinistra.

Ogni luogo di interesse, che può essere un monumento, un'attrazione turistica o un ristorante, include un menù con recensioni, valutazioni, punti forti. Esattamente quello che avreste su Maps.

Insomma, si tratta di una versione ancora primitiva ma sicuramente totalmente funzionante.

Per provarla subito, non dovrete far altro che aprire il link ufficiale per Apple Mappe sul web.

Nel suo annuncio, Apple ha anche sottolineato come l'arrivo di Mappe sul web sarà importante per tutti gli sviluppatori che hanno necessità di integrare i contenuti di Mappe nei loro collegamenti e contenuti web. Infine, la casa di Cupertino ha riferito che prossimamente arriveranno altre funzionalità per Mappe, come "Guardati intorno". Al momento Apple Mappe sul web è compatibile con Safari e Chrome su Mac e iPad, e con Chrome ed Edge sui PC Windows.