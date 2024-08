Google Maps si aggiorna e diventa più sicuro su Android Automotive

Tra i sistemi di infotainment conosciamo Android Auto come uno dei più diffusi in tutto il mondo. Una sua evoluzione è rappresentata da Android Automotive, il sistema operativo che ha appena visto arrivare delle novità sotto forma di un nuovo aggiornamento per Google Maps.

Nelle ultime ore infatti è stato distribuito un nuovo update per Maps su Android Automotive, con il quale arrivano delle nuove informazioni durante la navigazione. Il tutto con l'obiettivo di incrementare la sicurezza alla guida.