Google Maps sta per perdere un mattoncino legato alle recensioni

Le pulizie di primavera di Google stanno per mietere un'altra vittima, anche se in questo caso forse non sarà particolarmente compianta. Parliamo delle bozze delle recensioni su Google Maps.

Non saranno probabilmente famose come quelle di Tripadvisor, ma le recensioni su Maps sono comunque una parte importante dell'esperienza utente, e Google ha per qualche ragione deciso di privarle della funzionalità di bozza.

A partire dal 16 luglio 2024 infatti non sarà più possibile salvare in bozza una recensione, e le eventuali bozze già presenti saranno cancellate.

Da quella data in poi insomma le nuove recensioni andranno pubblicate subito, o non pubblicate affatto. Questo incentiva da una parte la creazione di contenuti, ma dall'altra vincola un po' proprio i recensori più fedeli, quelli che magari volevano rivedere con calma in propri contenuti.

Chi voglia scaricare le bozze delle recensioni esistenti può farlo entro il 16 luglio. Basta accedere a Google Takeout, selezionare solo la casellina di "Maps (I tuoi luoghi)" e poi premere in fondo alla pagina su "Passaggio successivo", seguendo poi le istruzioni a schermo.