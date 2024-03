Iniziate a fare spazio sulla libreria per il fantastico set LEGO Bowser Express: c'è pure il cannone!

Come l'anno scorso, LEG ha festeggiato il MAR10 Day, il giorno (10 marzo) dedicato ai personaggi di Super Mario. Quest'anno è stato l'occasione per presentare tre nuovi set veramente divertenti, tra cui spicca il lunghissimo Bowser Express: andiamo a scoprirli tutti, ma non prima di ricordarvi la nostra guida su come comprare LEGO sullo shop ufficiale.

Qui sotto invece potete vedere la live su YouTube che mostra i set in azione, e vi ricordiamo che se acquistate un set LEGO entro oggi raddoppierete i punti Insiders!

