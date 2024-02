Mark Zuckerberg ha provato Apple Vision Pro. Fin qui non ci sarebbe nulla di strano, anzi è normale che il capo di un'azienda provi i prodotti dei rivali, ma Zuck non si è fermato qui, e ha pensato bene di condividere il suo parere col mondo tramite un reel su Instagram, e chi siamo noi per non commentarlo?

Il CEO di Meta va dritto al punto, affermando subito che Meta Quest 3 non è solo migliore nel rapporto qualità/prezzo, ma è proprio migliore di Vision Pro da ogni punto di vista. In particolare Zuckberberg ha sottolineato i seguenti punti:

Il passthrough di Quest 3 è di alta qualità (è opinione pressoché unanime che il passthrough sia uno dei più grandi punti di forza di Vision Pro - NdR)

di Quest 3 è di alta qualità (è opinione pressoché unanime che il passthrough sia uno dei più grandi punti di forza di Vision Pro - NdR) Quest 3 è progettato per giocare (anche con gli altri), Vision Pro no.

(anche con gli altri), Vision Pro no. Quest è molto più comodo con i suoi 120 grammi in meno e non ci sono fili nel mezzo

con i suoi 120 grammi in meno e non ci sono fili nel mezzo Il campo visivo è più ampio e lo schermo è più brillante (secondo Zuckerberg)

è più ampio e lo schermo è più brillante (secondo Zuckerberg) Vision Pro ha motion blur quando ti muovi, Quest no (è voluto perché Vision Pro mette a fuoco con maggior precisione il punto esatto in cui gli occhi del suo utilizzatore stanno guardando, grazie alle sue funzioni di tracciamento degli occhi, mimando in un certo senso il normale funzionamento della vista - NdR).

quando ti muovi, Quest no (è voluto perché Vision Pro mette a fuoco con maggior precisione il punto esatto in cui gli occhi del suo utilizzatore stanno guardando, grazie alle sue funzioni di tracciamento degli occhi, mimando in un certo senso il normale funzionamento della vista - NdR). La maggior risoluzione di Vision Pro "costa troppo" in termini di design, ergonomia, ecc.

di Vision Pro "costa troppo" in termini di design, ergonomia, ecc. Quest 3 sia il tracciamento delle mani , più accurato di Vision Pro, che i controller, ottimi per i giochi

, più accurato di Vision Pro, che i controller, ottimi per i giochi Il tracciamento degli occhi di Vision Pro è molto accurato, e tornerà in futuro anche su Quest (spoiler!)

di Vision Pro è molto accurato, e tornerà in futuro anche su Quest (spoiler!) La libreria di contenuti immersivi di Quest è molto più ampia

immersivi di Quest è molto più ampia Ci sono le app di YouTube e Xbox per Quest

Insomma, per tornare da dove eravamo partiti, Quest è così migliore nella maggior parte dei casi che non c'è proprio competizione.

E sebbene sia chiaro che l'oste ti dirà sempre che il suo vino è migliore, Zuckerberg ha argomentazioni valide al suo arco, perché Vision Pro non ha introdotto quasi nulla di davvero nuovo.

Ma perché questo la gente non lo sa? Perché Meta si è saputa vendere male? Forse forse sì, perché comunque Apple ha fatto sì che in tanti provassero Vision Pro al day one, creando quindi contenuti su di lui e con lui, mentre per il lancio di Quest 3 non c'è stata una campagna mediatica nemmeno lontanamente paragonabile.

E fateci caso: nei tanti video e articoli che sono fioccati su Vision Pro, quasi nessuno lo paragona a Quest 3 perché quasi nessuno ce l'ha (a meno di non esserselo comprato per sua volontà); ed è un peccato (per Zuckerberg) perché probabilmente in questo modo la sua "recensione" suonerebbe assai meno di parte.