Marvel Rivals sembra proprio una lettera d'amore a tutti gli orfani di Overwatch

Lo sviluppatore cinese NetEase e Marvel Games hanno annunciato ufficialmente Marvel Rivals, un nuovo action shooter PVP in arrivo prossimamente su Steam ed Epic Games Store. A quanto pare il team di sviluppo che ci sta lavorando è composto anche da ex sviluppatori di Call of Duty e Battlefield. Il pensiero vola immediatamente a Overwatch, e il perché lo spieghiamo a breve. Vediamo insieme tutti i dettagli su questo possibile nuovo fenomeno dei titoli multigiocatore a squadre in arrivo, al momento, solo su PC. Segui SmartWorld su News

Cos'è Marvel Rivals

Gli sviluppatori lo definiscono un Super Hero Team-Based PVP Shooter. Overwatch con i supereroi e i supervillain Marvel insomma. Il gioco, anche stando al trailer rilasciato su YouTube, è composto prevalentemente da battaglie online multigiocatore 6 vs. 6 in varie location del multiverso Marvel, proprio sulla falsa riga dello shooter di casa Blizzard. Ci sono però delle sostanziali differenze.

Per prima cosa, la visuale di gioco è in terza persona, sulla falsa riga di SMITE per intenderci. C'è chi storcerà la bocca di fronte a questa cosa, soprattutto considerato che si tratta di un gioco PC. Altri invece esulteranno, anche per via del fatto che giochiamo nei panni di personaggi Marvel belli da vedere, oltre che da usare. Ci sono poi altre due dinamiche che si intuiscono dal trailer che lo distinguono da altri giochi appartenenti al genere: alcuni elementi degli scenari possono essere distrutti, dando luogo quindi a strategie diverse a seconda della mappa che si sta giocando, e ci sono attacchi concatenati fra i personaggi. La meccanica, che fa apparire il pop-up "Team Up Activated", fa sì che due eroi o villain uniscano i loro attacchi creando combo devastanti. Nel trailer si vedono ad esempio Groot e Rocket Raccoon, Hulk e Iron Man, e anche Namor e Luna Snow. C'è anche una trama? Parrebbe di sì: al centro di tutto c'è una perturbazione nel flusso temporale, causata niente meno che da uno scontro fra il Dottor Destino e la sua versione del 2099. Questa perturbazione aprirà dei varchi che i giocatori dovranno attraversare per cercare di fermare i due villain. Da lì a come e perché due squadre si scontreranno fra di loro è ancora presto per dirlo.

Il trailer e il roster

Ecco il filmato mostrato da NetEase e Marvel Games che ci mostra Marvel Rivals in azione:

Il roster di personaggi al momento può contare su: Black Panther

Doctor Strange

Groot

Hulk

Iron Man

Loki

Luna Snow

Magik

Namor

Peni Parker

Rocket Raccoon

Spider-Man Non a caso sono 12 personaggi, di conseguenza il sospetto è che, almeno per le fasi iniziali, le partite saranno organizzate fra questi 12 senza eventuali ripetizioni. Ognuno ha varie mosse a disposizione, fra cui una classica "Ultimate" devastante.

Quando esce?

Non è ancora stata annunciata una data di uscita. Sappiamo che arriverà una Closed Alpha questo maggio 2024, e avete già l'opportunità di iscrivervi cliccando qui. Molto possibile che il tutto sia in divenire, nel senso che il roster e le modalità di gioco sono al momento limitate proprio per permettere i primi test con qualche migliaio di giocatore. Davvero sarà un gioco solo PC? Un leak di qualche giorno fa lo dava per sicuro anche su console e dispositivi mobili, e visto il comparto grafico molto leggero (seppur ricco di effetti di contorno) è molto probabile che sarà così al lancio vero e proprio.

Gratuito o a pagamento