In Marvel's Spider-Man 2 gli utenti potranno rallentare la velocità del gioco

Sulla pagina ufficiale di Marvel's Spider-Man 2 sul Playstation Store sono state aggiornate le FAQ. Particolarmente interessanti sono le caratteristiche di accessibilità, dove è emersa la possibilità di rallentare l'azione di gioco.

In particolare, sarà possibile ridurre l'azione al 70%, 50% o 30% della velocità normale, per poi ripristinarla al 100% in qualsiasi momento del gioco. Questa opzione per Sony non rappresenta una novità, visto che già era stata implementata in giochi come The Last of Us Parte 2. In ogni caso, per gli utenti sarà una buona notizia visto che questo strumento potrebbe risultare utile per risolvere i combattimenti più difficili.

Inoltre, in Marvel's Spider-Man 2 sarà possibile utilizzare feature che consentiranno di leggere ad alta voce il testo dei menu, oltre a sottotitoli e descrizioni audio a schermo per "le scene cinematografiche". Inoltre, stesso Sony ha annunciato ulteriori miglioramenti alle caratteristiche di accessibilità già presenti nel capitolo precedente.