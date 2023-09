L'esperienza su Mastodon è nettamente migliorata... ma dipende dal vostro amministratore

Con un post sul blog ufficiale del servizio, il creatore di Mastodon Eugen Rochko ha annunciato il rilascio della versione 4.2, che fornisce diversi miglioramenti all'esperienza utente, su tutti la ricerca (sapete come funziona la privacy su Mastodon?).

Per chi non lo sapesse, Mastodon funziona infatti a istanze, il che significa che ci sono migliaia di comunità organizzate in server separati e indipendenti, il che potrebbe essere non proprio intuitivo per chi ci si avvicina per la prima volta. Ora con la versione 4.2 sarà possibile interagire con post di istanze diverse in maniera più fluida.

Questo si applica in particolar modo con la ricerca, fino alla versione precedente piuttosto limitata in quanto consentiva la ricerca per hashtag, nomi utente e nomi, ma non per contenuto (sia dei profili che dei post), a parte il caso in cui si incollava direttamente l'URL.

Ora invece la ricerca funziona come su qualunque altra piattaforma: si inserisce un termine e si seleziona tra i contenuti suggerisci.

Rochko dichiara nel post che per implementare la funzione si sono ispirati all'interfaccia di Ivory, un client Mastodon di terze parti.