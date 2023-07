In Mastodon c'è un problema di abusi su minori

Infatti, una fetta del materiale incriminato proveniva da dei server giapponesi , Stato in cui alcune leggi sono più "permissive" sotto alcune tematiche perché non tengono conto di contenuti artificiali , perché non reali e creati dall'uomo.

Il problema che è emerso alla base è proprio la natura di Mastodon , cioè che non è un social network "classico", centralizzato sotto un'unica guida (come lo è per esempio Meta, che governa Facebook, Instagram e Threads con la sua policy), ma è una federazione di server differenti, gestiti da volontari e organizzazioni.

D'altro canto bisogna fare una considerazione: essendo un sistema federato di server, che a loro volta sono gestiti da volontari e non da grandi team preposti al controllo, può succedere che il responsabile di un server sia una sola persona che si occupi di questa attività nel proprio tempo libero, quindi al di fuori del lavoro e della sfera personale. Perciò, con gli strumenti che ha a disposizione può impiegare diverso tempo per risolvere una segnalazione fatta dagli utenti.

Ed è proprio in queste mancanze che si infila chi ha intenzioni tutt'altro che rivolte alla comunità, come invece era nei piani di Mastodon con il suo approccio open source. Quindi, per non incappare nuovamente in situazioni di questo genere, i ricercatori che hanno svolto lo studio hanno suggerito a Mastodon di fornire più strumenti ai moderatori, affinché si compia un controllo più puntuale su ciò che avviene all'interno delle istanze come soluzione per mantenere le piattaforme decentralizzate.