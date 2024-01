La trasmissione dei contenuti è una giungla di protocolli: grazie a Matter, Amazon ha la soluzione

Come tutti i protocolli proprietari, anche quelli dedicati alla trasmissione di contenuti sono più un impiccio che la soluzione a una necessità, ma con l'avvento di Matter, Amazon (uno dei fondatori della piattaforma) ha la risposta: uno standard aperto chiamato Matter Casting (a proposito, se vi state chiedendo cosa sia e come funzioni Matter qui potete trovare tutte le risposte alle vostre domande).

In occasione del CES, la società fondata da Jeff Bezos ha annunciato infatti che il protocollo è già disponibile per i proprietari di Echo Show 15 e nei prossimi mesi arriverà su Fire TV.

Cosa significa questo? In pratica per trasmettere un contenuto in modalità wireless da un dispositivo mobile a un TV è necessario il supporto agli standard proprietari di Apple e Google, ovvero AirPlay 2 e Chromecast, funzioni a cui Amazon è stata sempre allergica (e che non ha mai supportato).

Ecco perché con Matter l'azienda ha portato avanti un sistema aperto alternativo e che fosse compatibile con tutte le piattaforme, Matter Casting. La tecnologia fa parte di Matter e non richiede hardware specifico, solo l'app sui due dispositivi da connettere, e funziona esattamente come le controparti della mela e della GrandeG, ma senza le loro limitazioni.

Adesso, per la prima volta, Amazon lo ha implementato nella sua app Prime Video e dice che sta lavorando per portare altre piattaforme a bordo.

Come abbiamo anticipato, infatti, già da ora tutti i proprietari di Echo Show 15 possono trasmettere i contenuti del servizio di streaming video di Amazon dall'app per Android e iOS, e nei prossimi mesi sarà disponibile anche per i dispositivi Fire TV compatibili (tra cui i TV Panasonic, che hanno appena annunciato la partnership con la casa di Seattle).

Entro la fine dell'anno, poi, dovrebbe arrivare anche per le app Plex, Pluto TV, Sling TV, STARZ e ZDF, e da quanto si è visto nelle demo al CES il sistema funziona esattamente come le soluzioni AirPlay e Chromecast.

Avviate un contenuto sull'app, toccate il pulsante di trasmissione e cercate un dispositivo compatibile. Per quanto riguarda Prime Video, l'esperienza funziona utilizzando la comunicazione app-to-app, quindi avete tutti gli stessi controlli sul telefono come sull'app della TV. E si può iniziare a guardare un film o cercare il programma preferito da Prime Video sul telefono e trasmetterlo sul dispositivo Fire TV compatibile o Echo Show 15

Ma Amazon guarda già oltre. Intervistato da The Verge, Chris DeCenzo, un ingegnere principale dell'azienda che lavora sui dispositivi Alexa, ha dichiarato che sarebbe meglio per il settore se tutte le grandi compagnie adottassero un solo protocollo come Matter Casting. Ne trarrebbero infatti vantaggio gli sviluppatori, che dovrebbero implementare solo una funzionalità aperta, i clienti, che non dovrebbero controllare se il loro dispositivo supporta o meno il servizio che cercano, e anche i produttori.

Ma Google e Apple sembrano soddisfatte delle loro soluzioni, e proprio come Matter non aspettiamoci che questa prospettiva si realizzi molto presto (o mai).