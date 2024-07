Con Matter Casting trasmetti i contenuti dal telefono alla Fire TV: come funziona

Stiamo parlando di Matter Casting , una tecnologia che sfrutta lo standard Matter e non richiede hardware specifico. Vediamo come funziona, perché da oggi è disponibile per la vostra Fire TV .

Amazon lo aveva annunciato al CES di inizio anno per Echo Show 15 : la risposta alla giungla dei protocolli proprietari per la trasmissione dei contenuti come AirPlay 2 o Google Chromecast .

Come usare Matter Casting

Tocca l'icona di trasmissione in alto a destra (un rettangolo con delle ondine) e seleziona in basso il tuo dispositivo Fire TV: inizierai a vedere il contenuto selezionato sulla tua Fire TV, pur con la possibilità di continuare a usare il tuo smartphone o il dispositivo per altre attività (ad esempio navigare in Internet, controllare la casella di posta, e così via).

Non solo, ma da app potrai controllare la riproduzione, come mandare avanti o indietro, o anche mettere in pausa ciò che stai guardando. V

olendo, puoi anche cambiare programma o film dal tuo telefono, scegliendo qualcos'altro da guardare.

Se un contenuto è già in riproduzione sulla tua TV, puoi cliccare "trasmetti" e controllarne lo stato.