McDonald's punta sull'intelligenza artificiale di Google per "cibo più fresco e caldo"

Anche McDonald's vorrebbe puntare sull'implementazione dell'intelligenza artificiale generativa. In particolare, la società, in collaborazione con Google, avrebbe intenzione di aggiornare la propria app mobile nonché il software dedicato agli ordini al fine di ottimizzare le operazioni. Tra i benefici, i clienti dovrebbero ottenere "cibo più caldo e più fresco". Non è del tutto chiaro come l'AI possa favorire tutto ciò, tuttavia McDonald's ha affermato che il sistema aggiornato aiuterà i manager a "individuare rapidamente e attuare soluzioni per ridurre le interruzioni dell'attività".

McDonald's, per ora, ha evitato la questione sulla sostituzione dei lavoratori umani con l'intelligenza artificiale, specificando solo che il sistema dovrebbe "ridurre la complessità" per il personale del negozio e che "alimentarà nuove entusiasmanti esperienze per il personale e i clienti". In tal senso, Wendy's, un altro cliente AI di Google Cloud, ha mantenuto una linea simile quando ha introdotto i test di ordinazione AI all'inizio di quest'anno.