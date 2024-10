Una soundbar che è anche un TV box sembra una bellissima idea, no?

Mecool KS3 combina il meglio dei due mondi: una soundbar per donare vigore all'audio della TV, e un box con Android per godere di tantissime app.

Mecool ci ha abituato ai suoi ottimi Android TV Box, ma ora arricchisce il suo già interessante catalogo con la sua prima soundbar, dotata ovviamente di funzionalità Android TV. Andiamo a scoprirla, perché il dispositivo, in grado di trasmettere in streaming i contenuti in 4K e HDR, vuole diventare il nostro personalissimo home theater.

Caratteristiche di Mecool KS3 UHD OTT

8 speaker : due tweeter, due altoparlanti medio-bassi e quattro altoparlanti passivi

: due tweeter, due altoparlanti medio-bassi e quattro altoparlanti passivi Video: 4K HDR a 60 Hz

4K HDR a 60 Hz Supporto AV1, VVC, Dolby Vision, e Dolby Atmos

AV1, VVC, Dolby Vision, e Dolby Atmos Sistema operativo : Android TV 12.0

: Android TV 12.0 Connettività: Bluetooth (Wi-Fi: nelle specifiche non è indicato, ma immaginiamo ne sia dotata)

Bluetooth (Wi-Fi: nelle specifiche non è indicato, ma immaginiamo ne sia dotata) Porte: SPDIF, HDMI eARC, LAN, reset e alimentazione

SPDIF, HDMI eARC, LAN, reset e alimentazione Dimensioni: 48,99 cm lunghezza, 5,99 cm altezza e 12,8 cm larghezza La nuova soundbar Mecool KS3 UHD OTT è un dispositivo multifunzione dall'aspetto elegante, in grado non solo di migliorare l'audio del nostro TV, grazie ai suoi otto speaker, ma anche di funzionare da vera e propria Android TV box. Un vero e proprio Android TV box Al suo interno infatti abbiamo Android TV 12, che consente di accedere alle app e ai servizi di Google, permettendo di vedere in 4K con HDR i contenuti di Netflix, Disney+ e Prime Video. A differenza di altri prodotti Mecool come la convincente Mecool KM2 Plus Deluxe Edition, però, qui non dovrebbe esserci la certificazione Netflix. O almeno nel sito non è indicata nonostante si accenni al fatto che permette di vedere i contenuti della piattaforma. Molto versatile, in quanto è in grado da funzionare anche da smart speaker grazie alla connettività Bluetooth (non è indicato lo standard), la nuova Mecool KS3 UHD OTT si connette al TV tramite HDMI eARC. Le altre porte includono la SPDIF e la LAN. Nelle specifiche non è indicato il supporto al Wi-Fi, quindi non sappiamo che tipo di standard supporti (dubitiamo si possa connettere a Internet solo via LAN).

Suono e modalità La soundbar MECOOL KS3 OTT promette di offrire un'esperienza ricca e coinvolgente, grazie al supporto a tecnologie come AV1, VVC, Dolby Vision e Dolby Atmos. Inoltre il menu di sistema offre varie impostazioni per migliorare l'ascolto, come le modalità Notte, Musica, Film, Dialogo e Gioco, insieme a opzioni selezionabili dall'utente che consentono di mettere a punto il suono come si preferisce. Purtroppo la soundbar non è compatibile con altri sistemi audio, quindi per migliorare l'ascolto bisogna associare il Sistema subwoofer MECOOL o il Sistema audio surround MECOOL (che si possono vedere nel video in fondo all'articolo ma sul sito non ci sono, quindi immaginiamo arriveranno più avanti). Il sistema è semplicissimo da usare: basta un TV con porta HDMI eARC. Per passare tra le varie sorgenti audio bisogna premere i tasti HDMI, SPDIF o BT sul pannello superiore o semplicemente premere il pulsante con il "razzo" sul telecomando. Il dispositivo inoltre consente di gestire il TV dal proprio telecomando, in modo da usare un solo dispositivo per l'accensione, la regolazione del volume e il controllo dello streaming.

Disponibilità e prezzo

La soundbar Mecool KS3 UHD OTT è appena stata lanciata sul sito Mecool (solo in inglese o francese). Non è ancora disponibile all'acquisto, ma il prezzo indicato è di 264,86 euro. All'interno della confezione si troveranno, oltre alla soundbar: Alimentatore 18V 2.5A

Cavo HDMI 2.0 1,5 m

BT & Voice RCU

Manuale di istruzioni, scheda di avvertimento

Approfondimenti per migliorare il proprio home theater