Box Android TV + decoder digitale terrestre integrato: ecco Mecool KT2!

Negli ultimi anni il segmento dei dispositivi Android TV e Google TV è cresciuto notevolmente, e attualmente sul mercato troviamo tantissime soluzioni che promettono di rendere smart le nostre TV. A questi si aggiunge il nuovo box Android TV 4K presentato da Mecool. Il nuovo dispositivo presentato dall'azienda viene definito come un box Android TV ibrido, in quanto è dotato anche del modulo DVB-T2/T, il che lo rende perfetto anche per accedere al digitale terrestre. Andiamo a vedere insieme tutte le caratteristiche tecniche e il prezzo di lancio.

Mecool KT2 4K Android TV DVB: Caratteristiche Tecniche

Mecool KT2 4K Android TV DVB Processore Modello Amlogic S905Y4 Memoria RAM 2 GB Storage interno 32 GB Wi-Fi 2.4G/5G 2T2R Wi-Fi5 Bluetooth Versione BT5.0 Rete Ethernet 10/100M Digitale terrestre Supporta DVB T2/T Sistema operativo Android 11.0 HDR HDR10+, HDR10, HLG Codec video AV1, VP9, ​​H.265/H.264/HEVC, VC-1, ecc. Aggiornamenti di sistema Supporta l'aggiornamento OTA Porte Sintonizzatore singolo DVB-T/T2

1 x HDTV 2.1

1 x USB 2.0

1 x AV

1 x RJ45 LAN

1 x DC 12V/1A Accessori 1 x adattatore

1 x telecomando IR+BT Vioce

1 x cavo HDTV

1 x manuale utente

Il nuovo box Android TV lanciato sul mercato da Mecool prevede il supporto ufficiale ai principali servizi di streaming multimediale, come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, e YouTube. Il dispositivo poi supporta ufficialmente Google Assistant per interagire in maniera più agevole con il sistema tramite comandi vocali. A conti fatti si tratta di un'ottima alternativa ai vari attori sul mercato, come il Chromecast con Google TV che offre BigG. Il vantaggio in questo caso è avere a disposizione anche l'accesso al digitale terrestre secondo lo standard più aggiornato, un dettaglio non da poco anche per noi utenti italiani.

Mecool KT2 4K Android TV DVB: Uscita e Prezzo

Il nuovo Mecool KT2 4K Android TV DVB è già disponibile sul mercato italiano, e il prezzo di lancio, considerando cosa offre, non è niente male. Si parla infatti di 85,34 euro. Al momento il dispositivo è disponibile sullo store ufficiale dell'azienda, anche se risulta esaurito. Ci aspettiamo che entro le prossime settimane tornerà disponibile alla spedizione, e magari che arriverà anche su altri store online.

