MediaTek presenta due nuovi processori: smartphone pieghevoli e AI nella fascia media

Questi due processori dovrebbero andare a rimpiazzare il MediaTek Dimensity 7050 , quindi grazie alle nuove funzionalità potrebbero portare gli smartphone in cui verranno montati all'interno della nostra selezione di migliori smartphone , che dividiamo in fasce di prezzo.

MediaTek è sempre al lavoro su nuovi processori per cercare di contrastare la concorrenza, formata da Qualcomm e Samsung, soprattutto nella fascia media , dove c'è più spazio per contendersi il mercato.

I due SoC hanno un'architettura formata da 4 core Cortex-A78 a una frequenza di 2,5 GHz e da 4 core Cortex-A55 a una frequenza di 2,0 GHz, che dovrebbero garantire una riduzione dei consumi del 25% rispetto al predecessore a 6 nm, oltre a garantire delle performance superiori e un'efficienza energetica migliore.

Rispetto al Dimensity 7050, i Dimensity 7300 e 7300X abbandonano le memorie UFS 2.1 per affidarsi esclusivamente alle memorie UFS 3.1 e possono supportare anche i display a 144 Hz, ma solo in Full HD+, mentre in WFHD+ il refresh rate supportato si ferma a 120 Hz. Inoltre, il Dimensity 7300X è stato realizzato per gli smartphone pieghevoli "a conchiglia", quindi potrà supportare un secondo display utile per fornire informazioni senza dover aprire il dispositivo.

In aggiunta, MediaTek ha integrato al loro interno dei miglioramenti sotto l'aspetto dell'intelligenza artificiale grazie al APU 655, che migliorerà l'efficienza dei compiti dell'IA, e delle fotocamere, introducendo una riduzione del rumore più precisa (MCNR), il riconoscimento facciale più affidabile (HWFD), i video HDR in 4K e la stabilizzazione elettronica (EIS).

In questo momento non sappiamo con certezza su quali smartphone saranno disponibili, ma probabilmente il Dimensity 7300X sarà impiegato nei prossimi smartphone pieghevoli, come il Motorola Razr 50, andando ad unire innovazione e prezzi contenuti.