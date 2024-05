MediaTek sfoggia il gioiello Dimensity 9300+: il processore dei top di gamma strizza l'occhio all'AI

Insomma, dalle specifiche tecniche non vediamo grosse novità per il nuovo Dimensity 9300+, rispetto al suo predecessore, se non per la frequenza del clock della CPU. Ma il primo aspetto interessante corrisponde all'integrazione del supporto ai più recenti modelli di intelligenza artificiale.

Parliamo quindi di 01.AI Yi-Nano, Alibaba Cloud Qwen, Baichuan AI, ERNIE-3.5-SE, Google Gemini Nano e Meta Llama 2 e Llama 3. Troviamo poi l'integrazione della tecnologia MediaTek Adaptive Gaming Technology (MAGT), che dovrebbe farsi sentire soprattutto nelle sessioni di gaming, e del Network Observation System (NOS), che dovrebbe garantire un'ottimizzazione della connettività Wi-Fi.

Il nuovo MediaTek Dimensity 9300+ è sicuramente il processore di punta della casa cinese, e per questo ci aspettiamo di vederlo su modelli Android di fascia altissima. Il suo debutto dovrebbe avvenire sulla serie Vivo X100s, che dovrebbe arrivare in Cina il 13 maggio. Staremo a vedere quali saranno i dispositivi che debutteranno con questo processore anche in Europa.