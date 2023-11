MediaTek presenta Dimensity 9300: ecco le differenze con Snapdragon 8 Gen 3

Stiamo parlando di MediaTek , un'azienda anch'essa specializzata nello sviluppo e nella produzione di processori per smartphone , o SoC (System on Chip) se preferite. E a pochi giorni dalla presentazione ufficiale del nuovo top di gamma di casa Qualcomm , arriva il suo omologo di casa MediaTek.

Stiamo parlando del nuovo MediaTek Dimensity 9300. Si tratta di un processore top di gamma a tutti gli effetti, e che quindi entra di diritto in competizione diretto con lo Snapdragon 8 Gen 3 arrivato nelle ultime settimane. Il nuovo processore MediaTek sembra avere tutte le carte in regola per competere al top: supporto all'intelligenza artificiale, nessun core dedicato all'efficienza energetica e quindi maggiore potenza rispetto alla generazione precedente, e la GPU Arm Immortalis G720 che assicurerà ottime performance anche in contesti di gaming mobile.

Ma andiamo a vedere anche quali sono le specifiche complete del nuovo Dimensity 9300, confrontate con la scheda tecnica del suo predecessore Dimensity 9200 e con quella del nuovo Snapdragon 8 Gen 3: