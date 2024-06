MediaTek lancia il guanto di sfida a Qualcomm nella corsa ai processori Windows on Arm

Parliamo ovviamente dei processori Snapdragon X Elite di casa Qualcomm, i quali però potrebbero avere presto dei nuovi rivali. Nel settore dei processori Windows on Arm potrebbe infatti inserirsi MediaTek .

Il settore dei processori per PC ha visto recentemente una ventata di novità con il lancio dei prodotti Windows on Arm , quelli realizzati da Qualcomm e che hanno aperto una nuova era per il settore dei notebook .

Stando infatti a quanto riferito da Reuters, l'azienda taiwanese sarebbe pronta a lanciare un nuovo processore dedicato ai dispositivi Windows con Copilot+. Si tratterebbe sostanzialmente degli stessi PC che possono contare sulla potenza dei processori Snapdragon X Elite.

In questo contesto, è importante considerare che Microsoft e Qualcomm hanno siglato un accordo di esclusività in concomitanza del lancio della serie Copilot+, accordo che però si concluderà alla fine di quest'anno. Questo significa che MediaTek potrebbe effettivamente inserirsi in questo settore a partire dall'inizio del prossimo anno.

Ma non finisce qui. Perché secondo ulteriori rumor emersi online, MediaTek starebbe collaborando con NVIDIA per la realizzazione di un nuovo processore gaming.

Ricapitolando, diverse voci indicano che MediaTek dovrebbe presto farsi avanti anche nel settore dei processori per PC Windows on Arm, sfidando apertamente Qualcomm che finora ha giocato sostanzialmente in solitaria, e facendo affidamento a soluzioni già concettualizzate da Arm. Questo dovrebbe garantire anche una certa semplicità e velocità della produzione.

Al momento non abbiamo ulteriori dettagli, come ad esempio le ipotetiche specifiche tecniche, dei nuovi processori che sta sviluppando MediaTek. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.