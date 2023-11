Per Mediaworld è già Black Friday: un mese di offerte e una campagna coloratissima

L'iniziativa è tesa a contrastare le attitudini degli italiani al risparmio in questo periodo di forte contrazione, come risulta da uno studio commissionato a GFK dalla stessa catena di distribuzione, e vuole approfittare dell'attrattività di questo evento di origine statunitense. Secondo lo stesso studio, infatti, il 60% della popolazione , soprattutto GenZ, Millenials e GenX, lo ritiene un momento importante per gli acquisti.

Ma ormai i maggiori siti di eCommerce non possono più accontentarsi di concentrare in un giorno o due le offerte più ricche, e già dai primi del mese lanciano una corsa che durerà fino al lunedì tecnologico. Mediaworld anticipa tutti e quest'anno con la sua campagna " Il Black Friday più colorato di sempre " propone sconti quotidiani scanditi dal popolarissimo Gianluca Fru .

Novembre non è solo pioggia e tristezza, ma anche il momento dell'anno per accedere agli sconti più ghiotti con il Black Friday e il Cyber Monday , l'occasione perfetta per i regali di Natale.

E proprio per catturare questa fetta di popolazione, Mediaworld ha scelto come protagonista della sua campagna Gianluca Fru, membro del collettivo The Jackal e conosciuto per programmi di successo come LOL – Chi ride è fuori, Italia's Got Talent e Pechino Express.

La comunicazione sarà declinata nei vari canali, dalla TV a YouTube e ai social per passare sui siti di informazione generalista e siti verticali sul mondo dello shopping&offerte, senza scordarsi di un piano audio con copertura delle principali emittenti tradizionali e tutte le piattaforme digitali.

Ma come funzionerà? Ogni giorno di questo mese, Fru invocherà un vero e proprio Black FrUday, coloratissimo e caratterizzato dalle offerte più varie e imperdibili da cui lasciarsi stupire.

La strategia sfrutterà quindi un approccio multicanale con una campagna creata da Armando Testa che, come racconta Francesco Sodano, Head of Omnichannel Marketing di Mediaworld, "evolverà nello storytelling durante tre wave, attraverso sei episodi che vedranno Fru protagonista di questa simpatica miniserie che manterranno alta l'attenzione del pubblico e stimolerà la sua curiosità per tutto novembre".

E se quindi sarà difficile sfuggire alla simpatia contagiosa di Gianluca Fru, ancora più arduo sarà resistere alla cascata di offerte che ci attendono. Qui sotto trovate la campagna in preroll e qui il sito Mediaworld per iniziare a esplorare le offerte. Siete pronti?