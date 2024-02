MediaWorld Crazy Weekend: partono gli sconti su smart TV ed elettrodomestici

MediaWorld torna a farsi sentire quando si parla di offerte tech. La nota catena di elettronica ha appena lanciato una nuova campagna promozionale che coinvolge tanti dei suoi prodotti in catalogo.

Stiamo parlando del MediaWorld Crazy Weekend, una campagna promozionale che inizia oggi, 16 febbraio, e andrà avanti fino a domenica 18 febbraio. Tra i prodotti in sconto troviamo soprattutto smart TV ed elettrodomestici.

La promozione MediaWorld Crazy Weekend prevede uno sconto del 15% su smart TV e grandi elettrodomestici e a incasso. Andiamo a vedere alcuni dei prodotti in offerta più interessanti:

Questi sono solo alcuni dei prodotti in offerta.

Trovate la lista completa delle smart TV in offerta per questo weekend direttamente a questo indirizzo.

Ma non ci sono solo smart TV in offerta per l'iniziativa promozionale di MediaWorld. Tra le offerte infatti troviamo anche diversi prodotti che riguardano la categoria degli elettrodomestici:

Anche per questa categoria, si tratta solo dei prodotti in primo piano che si trovano in offerta. Per scoprire tutti gli altri in sconto vi basterà accedere a questa pagina sullo store ufficiale MediaWorld.

Le offerte che abbiamo appena descritto sono valide esclusivamente sullo store online per quanto riguarda gli elettrodomestici, mentre sono accessibile online e in negozio per quanto riguarda la categoria delle smart TV.

Vi ricordiamo che avete tempo fino al prossimo 18 febbraio. Qui sotto trovate la pagina dedicata alla promozione MediaWorld Crazy Weekend.