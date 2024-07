Importante notizia proveniente da Mediaworld. La nota catena di elettronica, infatti, ha deciso di sfidare Amazon inaugurando il suo marketplace che avrà, tra l'altro, l'obiettivo di ampliare il portafoglio prodotti in settori ancora più specializzati, come gli accessori per il gaming, l'e-mobility e fitness/salute.

Le novità del marketplace di Mediaworld

Gli utenti, tramite il marketplace, potranno accedere ad un catalogo "infinito", con un'esperienza di acquisto personalizzata, soprattutto nel caso di acquisti di nicchia. Inoltre, questa novità permetterà di ampliare la disponibilità della merce nonché di proporre più novità. Per quanto riguarda i venditori presenti sul markeplace, essi verranno selezionati dal team dedicato, e dovranno garantire il rispetto degli standard di qualità specificati nonché l'adesione a quelli etici che si estendono a partner e fornitori di prodotto/servizio.

"Il lancio del Marketplace rappresenta un passo importante nella nostra strategia omnicanale e una pietra miliare per numero di prodotti disponibili per tutte le categorie di utenti. Marketplace sarà un ambiente in continua crescita ed evoluzione, grazie agli accordi con nuovi vendor di qualità, che andranno proporre nuove offerte di prodotti tecnologici e relativi accessori" dichiara Guido Monferrini, Amministratore Delegato MediaWorld.

Guide sugli acquisti online