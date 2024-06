Anche Medion ha il suo Copilot+ PC: ecco SPRCHRGD 14 S1 Elite da 14" con Snapdragon X Elite

L'invasione dei PC Copilot+: dopo ASUS Vivobook S 15 , Galaxy Book4 Edge e Lenovo Yoga Slim 7x è il turno di MEDION, che presenta il suo nuovissimo portatile dotato di SoC Qualcomm. MEDION , per il suo nuovo portatile di punta , ha scelto un formato più compatto. Si tratta infatti di un 14" con scocca in alluminio che non si fa mancare davvero niente a livello hardware.

Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche del laptop AI di MEDION sono in linea con la concorrenza.

Troviamo ovviamente il tasto Copilot per richiamare lo strumento basato su intelligenza artificiale di Microsoft. Ci sono tutti i tool che ci aspettiamo dai nuovi laptop con Snapdragon X Elite: CoCreator integrato su Paint, Live Captions, che può fornire sottotitoli per qualsiasi audio pronunciato in tempo reale, tradotti in inglese da oltre 40 lingue; prossimamente anche Recall; e non solo. C'è anche lo zampino di MEDION: il portatile si chiama SPRCHRGD perché sfrutta la IA per ottimizzare i consumi e portare l'autonomia fino a 17 ore di uso.