Meet porta la Companion Mode su Android e iOS: cosa ci potete fare

Google introduce un'interessante novità per Google Meet su dispositivi Android e iPhone. Dopo qualche anno dalla sua introduzione, Google porta la Companion Mode di Meet anche sulle sue app mobile.

BigG ha appena annunciato la novità che riguarda le app Android e iOS di Google Meet, la sua piattaforma per le videoconferenze. Questa a partire dalla pandemia ha visto notevoli evoluzioni, e ormai rappresenta un punto di riferimento per milioni di utenti che la utilizzano ogni giorno, sia in ambito lavorativo che in ambito didattico.