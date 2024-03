Il mega parco eolico solare nel mare calabrese: cos'è e come funzionerà

Stiamo parlando del grande progetto che vorrebbe concretizzare SolarDuck , una spin-off di Damen Shipyards, un importante costruttore navale dei Paesi Bassi. Il progetto è realizzato in collaborazione tra SolarDuck, il fondo di investimento italiano Arrow Capital e lo sviluppatore italiano New Developments.

Forse non tutti sanno che a largo delle coste calabresi verrà costruito un grande parco per la produzione di energia , basato sulla generazione di energia eolica e solare.

L'esatta posizione individuata per la costruzione del parco eolico-solare sarebbe nel Golfo di Taranto, al largo della costa calabrese di Corigliano-Rossano. Il parco che verrà costruito nel Mar Ionio dovrebbe lavorare a una potenza nominale di circa 540 megawatt (MW). Tale potenza dovrebbe essere generata per 420 MW dal parco eolico e per 120 MW dalla parte solare.

Proprio quest'ultima sarà realizzata con enormi piastre in alluminio poste a 3 metri dal livello dell'acqua, in modo da ridurre l'impatto delle acque agitate e dei depositi di sale sui pannelli.

Chiaramente ci saranno passerelle e recinzioni antiscivolo per l'accesso e la manutenzione.