Meglio tardi che mai: adesso potete giocare a Hogwarts Legacy ovunque

Hogwarts Legacy è il videogioco open world ambientato nell'universo di Harry Potter ed è stato uno dei titoli più venduti nel 2023, come si poteva facilmente intuire dal boom di vendite al lancio.

Adesso, il videogioco adorato da tutti i fan del Wizarding World è finalmente disponibile anche per Nintendo Switch. Per raggiungere questo obiettivo, è stato chiesto a tutti i possessori della console giapponese di attendere per ben 9 mesi dalla sua uscita ufficiale.

Infatti, il videogioco è stato lanciato nei primi giorni di febbraio, ma solo su PS5, Xbox Series X e S e PC, mentre latitava sulle console old-gen: prima sarebbe uscito su PS4 e Xbox One e infine su Nintendo Switch, ma poi i tempi si sono dilatati.