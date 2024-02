Meizu dice addio agli smartphone?

L'azienda ha annunciato che d'ora in poi punterà tutto sull'intelligenza artificiale, con il motto All in AI. Insieme a questo, la società ha riferito che smetterà di produrre i "classici smartphone". Cosa significa questo?

Difficile da dire a questo punto. Recentemente abbiamo visto come nel prossimo futuro sul mercato vedremo delle soluzioni che trascendono il concetto classico di smartphone, come quella proposta con Rabbit R1.

Un dispositivo appunto basato sull'intelligenza artificiale che di fatto reinventa la classica interazione che abbiamo con gli smartphone.

Che Meizu si stia muovendo in un territorio simile? Potrebbe anche darsi. Recentemente abbiamo anche parlato di come l'azienda dovrebbe collaborare, almeno in termini hardware, con Polestar, la nota azienda che produce auto, per la realizzazione di smartphone proprio con il marchio Polestar.

Meizu e Polestar sono all'interno dello stesso gruppo di investimento, e quindi l'ipotesi che Polestar possa lanciarsi nel mercato smartphone sostituendo Meizu, mentre quest'ultima si concentrerà su prodotti basati sull'intelligenza artificiale, non è così remota.

Insomma, proprio come in questo articolo, ci sono ancora molti punti interrogativi sulla vicenda. Sembra comunque chiaro un importante cambio di passo da parte di Meizu nei confronti del segmento smartphone. Questo sicuramente non è una sorpresa, visto che negli ultimi tempo Meizu aveva consistentemente rallentato nel settore smartphone. Torneremo ad aggiornarvi non appena la situazione sarà più chiara.