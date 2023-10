La "memoria" di Bard è in arrivo: ecco come ci conoscerà meglio

Nell'ultimo abbiamo assistito all'esplosione dell'intelligenza artificiale alla portata di tutti, con ChatGPT che ha aperto le danze e con i tanti altri che l'hanno seguita.

Tra i colossi che si sono tuffati nel settore dei chatbot con intelligenza artificiale troviamo anche Google con il suo Bard. Il chatbot Bard ormai è molto maturo, e pienamente operativo anche in Italia. E Google dimostra di volerci puntare con diverse innovazioni all'orizzonte.

Tra le novità che vedremo prossimamente su Bard c'è la possibilità di avere una "memoria" per il servizio. Con questo intendiamo che Bard sarà in grado di ricordare le conversazioni precedenti avute con l'utente, in modo da avere ben chiaro il profilo personale e le sue abitudini anche nelle conversazioni successive.