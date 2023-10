Il mercato della tecnologia rallenta, ma arriva in soccorso l'intelligenza artificiale

Ma andiamo per gradi e vediamo come si è comportato il mercato degli smartphone . Come si può notare nell'immagine in basso, il volume delle vendite degli smartphone è diminuito dell'8% in relazione allo stesso periodo del 2022: una flessione che ha interessato tutti i produttori.

Come tutti sanno, gli ultimi anni dell'essere umano sono stati condizionati da una pandemia , dalle guerre e dall' inflazione , tre fattori che condizionano in via diretta e indiretta le vite di tutte le persone. Questi eventi uniti al suddetto progresso tecnologico rallentato e anche a una qualità superiore dei dispositivi, che ci permette di usarli per più tempo rispetto al passato, hanno portato a una riduzione delle vendite globali di PC e smartphone di circa il 10% .

Il progresso tecnologico negli ultimi anni ha fatto pochi passi in avanti rispetto a quanto successo in passato e questo si ripercuote di conseguenza sul mercato . Infatti, Counterpoint ha condotto un'analisi sul mercato degli smartphone e dei computer per fare il punto della situazione.

Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO, OnePlus e Vivo hanno mantenuto le loro posizioni subendo una leggera contrazione delle quote di mercato in favore di Huawei, che ha cercato di rafforzare la sua posizione in Cina, di Honor, che ha cercato il restyling del brand dopo la separazione da Huawei, e di altri marchi regionali presenti in alcune zone del mondo, ma non diffusi globalmente, che hanno beneficiato dello sviluppo di alcuni stati emergenti soprattutto in Medio Oriente e in Africa.

Le previsioni dicono che questo dovrebbe essere l'ultimo trimestre negativo e che l'ultimo trimestre del 2023 dovrebbe segnare una ripresa sulla scia di settembre grazie alle festività presenti in questi mesi in tutto il mondo, sebbene questo non risolleverà il trend dell'intero anno, ormai condannato a essere il peggiore del decennio.

Passando invece al mercato dei computer, si può vedere che le spedizioni globali sono diminuite del 9% rispetto al terzo trimestre del 2022. Il settore è stato messo a dura prova a partire dal 2021 e ha raggiunto il picco più basso proprio in questo anno: le cause sono da identificare in un mancato rinnovamento dei PC, perché sia i privati sia le aziende hanno preferito aspettare.