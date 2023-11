Anche nei messaggi diretti di Instagram potrete difendervi dall'"aggressione passiva"

Il mondo dei social e delle app di messaggistica ha inaugurato una nuova forma di prevaricazione, l'aggressione passiva (sapete come disabilitare i Per te su TikTok?).

Chi è più sensibile o si trova in certe situazioni l'avrà certamente sperimentata: un vostro contatto vi manda un messaggio e sa esattamente quando e se l'avete letto, pretendendo una risposta. Ecco perché in molte app c'è la possibilità di disabilitare la ricevuta di lettura, che ora sta per arrivare sui messaggi diretti (DM) in Instagram (leggi anche: come funziona l'algoritmo della piattaforma).

Ad annunciarlo sono gli stessi Mark Zuckerberg e Adam Mosseri sui loro canali Instagram Broadcast, dichiarando che la novità è in fase di test, e pubblicando uno screenshot della funzione.