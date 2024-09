Tre novità di iOS 18 che dovete assolutamente provare: messaggi RCS, avviso caricatore lento e T9

Messaggi RCS su iPhone

Cominciamo dalla funzione più attesa: i messaggi RCS (Rich Communications Services). È da novembre dell'anno scorso che Apple ha annunciato l'arrivo della tecnologia più moderna e sicura per conversare con i propri amici che possiedono un telefono Android al posto dei vetusti SMS.

I messaggi RCS sono messaggi che a differenza degli SMS e MMS supportano funzionalità come indicatori di digitazione con ricevute di consegna e lettura (che possono essere disattivate), media ad alta risoluzione (foto e video) e la possibilità di inviare messaggi tramite Wi-Fi e dati mobili anziché solo sulla rete cellulare di un operatore.

Ancora non è stata implementata la crittografia end-to-end (E2EE), ma Google e Apple ci stanno lavorando.

Dopo l'aggiornamento a iOS 18, avviando una conversazione con utente Android ora vedrete in basso nel campo di testo la scritta Messaggio di testo - RCS.

Non dovrete fare nulla per attivare l'impostazione, in quanto dovrebbe essere già attivata per impostazione predefinita. Volendo, potete controllare andando nelle Impostazioni del vostro iPhone, toccate in basso App e poi Messaggi. Qui vedrete l'interruttore di fianco a RCS attivo.

I vostri amici con telefoni Android, conversando con voi vedranno la scritta Messaggio RCS nel campo i testo, ma visto che la conversazione non è protetta da crittografia non vedranno l'icona del lucchetto.

Al momento noi non vediamo ancora la funzione, che in teoria dovrebbe essere implementata a livello globale, ma è possibile che ci siano differenze a seconda dell'operatore. Negli Stati Uniti, ad esempio, solo gli operatori principali la supportano, mentre i MVNO non ancora.

È possibile che lo stesso accada anche da noi, quindi probabilmente i messaggi RCS sono attivi solo alcuni operatori e non per altri. Aggiorneremo l'articolo non appena avremo maggiori informazioni a riguardo.