Finalmente una data per i messaggi RCS su iPhone: parola di...Google!

Il colosso di Mountain View ha pubblicato una nuova pagina dedicata a Google Messaggi. In questa sezione, l'azienda ha svelato che l'introduzione della messaggistica RCS su iPhone è prevista per "l'autunno del 2024". Si tratta di un dettaglio importante visto che rispetto a quanto annunciato da Apple fornisce una tempistica molto più precisa.

Considerando che la stagione autunnale per Apple rappresenta il periodo più importante - visto il lancio dei nuovi iPhone nel mese di settembre - è una notizia certamente logica. Dunque, è possibile ipotizzare che il supporto RCS in iMessage possa debuttare insieme agli iPhone 16, mentre i primi segnali della nuova opzione potrebbero vedersi già nelle prime beta di iOS 18.

Contestualmente, Google definisce gli effetti dello schermo e le bolle personalizzate come "attualmente in beta". Per quanto riguarda Voice Moods, invece, ovvero la funzione che consente di aggiungere uno sfondo unico con un tema emoji in movimento ai propri messaggi vocali, alcuni utenti hanno ricevuto tale funzionalità seppur non sia stata ampiamente implementata nel programma beta.