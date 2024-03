Messaggi di Google rende i vostri messaggi RCS molto più belli: ecco come

Per vedere la novità, dovrete aggiornare l'app e toccare una chat, poi toccate l'icona con tre puntini in alto a destra o il nome del vostro contatto in alto e vedrete una nuova voce, Cambia colori (nella scheda del contatto apparirà sotto le immagini).

Cosa significa? In pratica nell'ultima beta dell'app Messaggi di Google (versione 20240228 e successive), gli utenti potranno cambiare il colore e lo sfondo dei loro messaggi (solo RCS, almeno finora, e non SMS).

Da qualche tempo Google sta lavorando per rendere l'esperienza con la sua app Messaggi sempre più gradevole. L'ultima novità, le cui prime anticipazioni si erano viste dallo scorso novembre, riguarda l'aspetto dei messaggi RCS , e ora nell'ultima beta sempre più utenti potranno personalizzare le loro chat (sapete cosa sono e come abilitare i messaggi RCS ?).

Una volta toccata una combinazione, vedrete che il tema si applicherà a quasi ogni componente dell'interfaccia, dallo sfondo alle bolle dei messaggi, ma non al campo di testo o alle icone in basso. Questi infatti resteranno bianchi (o scuri, con il tema scuro). Inoltre, non si applica alla pagina Dettagli, che manterrà il tema del colore dinamico.

A questo punto si aprirà una pagina da cui potrete scegliere le nuove combinazioni di colori, per sfondi e bolle, con un'anteprima in alto.

Come vedete nelle immagini, a seconda del tema del dispositivo, chiaro o scuro, l'effetto è molto diverso, anche se i colori sembrano un po' più delicati rispetto a quelli visti a novembre. È interessante notare che questa modifica si applica solo a voi, e non anche al vostro contatto, ma in teoria una volta implementata a tutti gli utenti i colori saranno sincronizzati per conversazione (anche se non è chiarissimo chi deciderà il colore della chat).

Come abbiamo anticipato in apertura, la novità è in via di distribuzione nell'ultima beta dell'app Messaggi. Per partecipare alla beta, aprite la pagina del Play Store dell'app, scorrete verso il basso e toccate il pulsante Partecipa al programma beta, nella sezione con l'immagine della beuta colorata.

Attendete qualche minuto e vi verrà proposto un aggiornamento dell'app. Tenete presente che facendo così potreste incorre in qualche problema di instabilità, in quanto diventerete tester di funzionalità sperimentali.