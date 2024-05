Anche voi non riuscite a usare l'app Messaggi Samsung? C'è già il fix (e non dipende da Samsung)

Se avete un telefono Galaxy e usate l'app Messaggi proprietaria, probabilmente nelle ultime ore vi sarete scontrati con un problema non da poco: non potete usarla perché continua a crashare (a proposito, sapete cosa sono i messaggi RCS ?).

Perché l'app Messaggi continua ad andare in crash?

Nelle ultime 12 ore, sui forum di Reddit e Samsung sono apparse numerose lamentele da parte degli utenti, impossibilitati a usare l'app Messaggi Samsung sui loro Galaxy.

Stando alle segnalazioni, l'app si chiude nel momento in cui qualcuno cerca di iniziare una nuova conversazione, e a nulla sono servite le solite soluzioni generiche come pulire la cache o riavviare il telefono.

Nel giro di poche ore, si è capito che il problema non è colpa di Samsung, ma origina dall'ultimo aggiornamento dell'app Google Meet, che in qualche modo entra in conflitto con l'app proprietaria di messaggistica dei Galaxy.

Ovviamente il bug riguarda chi usa l'app Messaggi Samsung e non l'app Messaggi Google, che si può sempre usare per comunicare, ma in questo modo non si potrà accedere alla cronologia dei messaggi precedenti.