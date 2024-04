Inviare messaggi via satellite su Android: le prime immagini dell'interfaccia

È ormai praticamente ufficiale che il supporto alla connettività satellitare arriverà con Android 15, e i Pixel 9 saranno in prima fila per ricevere questa funzionalità. Adesso, con diversi mesi di anticipo, abbiamo già modo di darle uno sguardo dal vivo.

Grazie alle informazioni pubblicate dal canale non ufficiale Google News, possiamo infatti vedere quella che sarà l'interfaccia del sistema di puntamento satellitare su Android, salvo cambiamenti nei prossimi mesi.

Per inviare messaggi di testo ai servizi di emergenza via satellite sarà infatti necessario tenere il telefono puntato verso il satellite. È proprio a questo aspetto che si riferiscono le immagini e il video qui sotto.

Per collegarvi al satellite dovrete spostare lo smartphone in modo da posizionarlo al centro di un cerchio. Questa interfaccia può diventare anche una piccola finestra fluttuante, il che può essere utile per rimanere connessi mentre usate altre app.

Durante la fase di connessione una notifica avvertirà di evitare palazzi, alberi e montagne per avere una visuale chiara del cielo.

Chiariamo solo che questa interfaccia non è in alcun modo ancora disponibile al pubblico, e probabilmente sarà annunciata durante il Google I/O. Si tratterà molto probabilmente di un aggiornamento dell'app Servizi operatore, come già anticipato in precedenza.