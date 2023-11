I messaggi vocali di WhatsApp arrivano su Android Auto: come funzionano

A sorpresa sono arrivati finalmente i messaggi vocali su Android Auto. Era una novità attesa da tantissimi visto che i messaggi vocali su WhatsApp erano uno dei più grandi limiti della piattaforma, visto che quando si riceveva un messaggio di questo tipo non era riproducibile e rendeva quindi impossibile continuare una conversazione alla guida. Non che questa mancanza giustificasse comportamenti come l'utilizzare il cellulare alla guida per ascoltare un messaggio vocale, ma possiamo comunque ritenere che questo aggiornamento abbia reso più sicura la guida di molti utenti.

L'abilitazione dell'ascolto dei messaggi vocali su Android Auto è server side e quindi dipenderà da quando Google rilascerà l'aggiornamento sul vostro smartphone, ma sarà comunque disponibile a breve per tutti e per tutti i modelli di auto, visto che le funzionalità di Android Auto non dipendono infatti dal tipo di veicolo che si possiede.

Ricordatevi di seguirci nel nostro canale WhatsApp dove avevamo dato questa notizia in anteprima!

Alla ricezione di una notifica di WhatsApp sarà possibile premere su Leggi e verrà riprodotto l'audio del messaggio vocale tramite le casse della propria audio.

Il messaggio sarà raggiungibile anche dall'app WhatsApp nella lista delle app di Android Auto. È possibile rispondere ma in quel caso (ovviamente?) la risposta sarà testuale tramite dettatura vocale, proprio come è sempre stato.

Avete già ricevuto questa novità? Fateci sapere nei commenti. Noi abbiamo potuto testare questa funzione su WhatsApp 2.23.24.15 beta.