La messaggistica satellitare su Android è sempre più vicina

Il momento in cui i dispositivi Android non dovranno più invidiare la messaggistica satellitare ai nuovi iPhone si avvicina sempre di più. Anche nell'app Messaggi di Google emergono alcune stringhe che confermano l'imminenza di questa funzionalità.

La messaggistica satellitare può giocare un ruolo fondamentale soprattutto in situazioni di emergenza, quando le infrastrutture di rete a terra non funzionane per varie ragioni. In tal caso, la connettività satellitare, che si basa appunto sulla connessione alla rete tramite i satelliti che orbitano attorno alla Terra, potrebbe fare la differenza.