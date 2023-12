Messenger riceve finalmente per impostazione predefinita una funzione annunciata nel 2016

Ci sono voluti un po' di anni, ma alla fine Meta ha attivato la crittografia end-to-end sulle chat di Messenger e Facebook per impostazione predefinita (sapete come usare Messenger senza Facebook?).

Ma perché c'è voluto così tanto tempo per una funzione attivabile già nel 2016 su base volontaria? La questione non è così semplice da definire, e bisogna ammettere che la società di Zuckerberg è in linea con i tempi che si era imposta, almeno stando a un annuncio del 2021 (leggi anche: come cancellarsi da Messenger).

Partiamo da un concetto: la crittografia end-to-end nelle app di messaggistica garantisce (fino a un certo punto) che le vostre chat siano leggibili solo da voi e dalla persona con cui le scambiate.

Questo, per quanto sacrosanto dal punto di vista della privacy, ha scatenato aspre polemiche negli Stati Uniti, dove i promotori della sicurezza affermano che renda più difficile contrastare soggetti che hanno "cattive intenzioni". Per cattive intenzioni si intendono persone che organizzano attentati, sparatorie di massa o comunque azioni illegali.

Per questo nel 2021 Messenger aveva ritardato l'introduzione della funzione per impostazione predefinita, e l'anno scorso aveva fatto scalpore la notizia che Facebook aveva girato alla polizia del Nebraska, dove l'aborto è illegale, le chat tra una madre e sua figlia in cui stavano pianificando l'operazione.

Nel suo post di ieri, però, Meta afferma di aver voluto prendere il tempo giusto per "far le cose per bene". Secondo Loredana Crisan, vicepresidente di Messenger, gli utenti non dovranno sacrificare le funzionalità di Messenger a causa della crittografia, e si potranno comunque utilizzare temi e reazioni personalizzate.

La manager però ammette che potrebbe volerci "un po' di tempo" perché tutte le chat di Messenger passino alla crittografia predefinita. Ricordiamo inoltre che le chat di gruppo di Messenger non saranno crittografate per impostazione predefinita, e lo stesso per le chat di Instagram, anche se in agosto Meta aveva promesso che la funzione sarebbe stata introdotta "poco dopo" il lancio delle chat private di Messenger predefinite.

Nell'annuncio di ieri, Crisan ha condiviso inoltre altre novità in arrivo su Messenger, per quello che afferma essere "il più grande aggiornamento dal suo lancio nel 2011".

Tra queste c'è la possibilità di modificare un messaggio fino a 15 minuti dopo averlo inviato (potrete comunque riportare un abuso di un messaggio modificato, e Meta sarà in grado di vedere le versioni precedenti). Inoltre ora i messaggi effimeri di Messenger durano 24 ore dopo l'invio, e l'interfaccia è ora più chiara per far capire agli utenti quando la funzione è attiva (sono attivi solo nelle conversazioni crittografate).