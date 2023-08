Meta punta a rivoluzionare l'AI: presto chatbot con diverse personalità

Questo nuovo progetto potrebbe avvantaggiare Meta su due fronti . L'introduzione dei chatbot potrebbe favorire l'aumento dell'interazione con piattaforme come Facebook e Instagram, rispondendo così alla crescita di concorrenti come TikTok. Poi, i chatbot farebbero un'ottima pubblicità alle capacità dell'AI di Meta, in concorrenza con avversari forti come OpenAI (supportata da Microsoft), e Bard di Google.

Secondo il Financial Times , Meta sarebbe pronta a lanciare un'iniziativa rivoluzionaria. In particolare, si tratta dell'introduzione della funzionalità "personas" , ovvero delle personalità virtuali alimentati dall'AI che garantirebbero agli utenti un modo totalmente nuovo di navigare, ricevere suggerimenti ed interagire con i prodotti di Meta. Inoltre, secondo quanto riferito da fonti interne all'azienda, questi chatbot potrebbero avere anche personalità distinte.

Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, del resto, non ha mai nascosto i suoi piani sull'integrazione di personaggi IA nell'azienda. Ad esempio, a febbraio dichiarò: "A lungo termine, ci concentreremo sullo sviluppo di personaggi di intelligenza artificiale che possono aiutare le persone in vari modi. Stiamo esplorando esperienze con il testo (come la chat in WhatsApp e Messenger), con le immagini (come i filtri creativi di Instagram e i formati degli annunci) e con esperienze video e multimodali". Inoltre, a giugno, il ricercatore di app Alessandro Paluzzi scoprì segni di una nuova funzione "Chatta con un IA" nell'app di Instagram. Si tratta di una funzionalità che permetterebbe di rispondere alle domande e dare consigli nello stile di 30 personaggi diversi IA.

Tra l'altro, questo chatbot potrebbe aiutare gli utenti anche a scrivere messaggi.

Infine, sempre Zuckerberg la scorsa settimana ha menzionato nuovamente le iniziative IA dell'azienda. Nello specifico, ha dichiarato che l'azienda sta sviluppando queste iniziative tramite il suo modello di linguaggio LLaMA: "Puoi immaginare molti modi in cui l'IA può aiutare le persone a connettersi ed esprimersi nelle nostre app, strumenti creativi che rendono più facile e divertente condividere contenuti, agenti che fungono da assistenza, allenatori o che possono aiutarti a interagire con aziende e creatori e altro ancora". A riguardo, mentre i commenti del CEO hanno sottolineato i benefici che tali chatbot potrebbero avere per gli utenti di Meta, il Financial Times ha osservato che potrebbero anche fornire all'azienda più dati sui loro interessi per aiutare con il targeting degli annunci.