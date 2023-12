Meta potrà riconoscere le immagini create con l'IA, ma è solo una delle novità annunciate ieri

L'annuncio del modello IA Gemini di Google è sicuramente la notizia più importante (e inaspettata) di questa fine d'anno, ma con tutti i miliardi che sta investendo nella tecnologia Meta non vuole passare per comprimario (leggi anche: le migliori app per IA).

Ecco perché a stretto giro la società di Mark Zuckerberg ha immediatamente ribattuto con post sul suo blog annunciando più di venti novità per il suo strumento Meta AI, in arrivo su Facebook, Instagram, Messegger e WhatsApp (sapete come creare immagini con l'intelligenza artificiale?).

Tra queste spicca sicuramente la nuova filigrana "invisibile" che verrà applicata alle immagini create con Meta AI e consentirà di distinguerle da quelle create da un umano. Questa filigrana, non visibile agli utenti, verrà applicata con un modello di apprendimento profondo e sarà resistente ad alcune manipolazioni come ritaglio, screenshot e modifica del colore.

Meta prevede di rilasciarla nelle prossime settimane, e di espanderne l'utilizzo ad altri prodotti di Meta in futuro.