Meta e Amazon rivoluzionano lo shopping In-App su Facebook e Instagram

Interessante novità da parte di Meta. In particolare, la piattaforma permetterà agli utenti di acquistare su Amazon senza uscire dalle sue app di Facebook ed Instagram. Difatti, sarà possibile collegare i propri account social ad Amazon in modo tale da fare shopping ancora più facilmente. "Per la prima volta, i clienti potranno acquistare tramite gli annunci Facebook e Instagram di Amazon, senza lasciare le app", ha detto in una nota un portavoce di Amazon. "I clienti negli Stati Uniti vedranno prezzi in tempo reale, idoneità Prime, stime di consegna e dettagli del prodotto su annunci di prodotti Amazon selezionati su Facebook e Instagram come parte della nuova esperienza".

Sulla novità si è espresso anche Stuart McMullin, responsabile delle soluzioni client per l'e-commerce di Meta, il quale su LinkedIn ha affermato che il nuovo servizio di acquisto "è stato un lungo processo di realizzazione e un grosso affare". Del resto, Amazon ha intensificato la propria attività pubblicitaria per diversi anni, attirando marchi e piccole imprese che cercano di migliorare il proprio posizionamento sulle app dell'azienda.

Nello specifico, Amazon, recentemente, ha evidenziato che le vendite nel suo business pubblicitario online sono cresciute del 26% rispetto all'anno precedente (nel terzo trimestre).