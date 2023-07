Meta ha confermato il blocco di Threads in Europa anche tramite VPN

Dopo la notizia di ieri, ora è ufficiale: il nuovo social network di Meta, Threads, non sarà utilizzabile in Europa, nemmeno con metodi alternativi (in primis, con l'ausilio di una VPN). Difatti, la società ha dichiarato: "Threads non è attualmente disponibile nella maggior parte dei paesi europei e abbiamo adottato ulteriori misure per impedire alle persone di quei paesi di accedere ai thread. L'Europa continua ad essere un mercato molto importante per Meta e speriamo di poter portare Threads in più paesi in futuro".

Dunque, ad oggi non emergono notizie positive per gli utenti europei che vorrebbero utilizzare il nuovo social network, che si pone come concorrente diretto di Twitter. Tra l'altro, la piattaforma ha riscosso subito un ottimo successo: sono stati 100 i milioni di utenti che si sono iscritti ad una settimana dal lancio e, ovviamente, un possibile lancio in Europa non farebbe altro che far crescere questa quota.